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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة

عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة

عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة
هسبريس ـ د.ب.أ
السبت 01 فبراير 2020 - 20:00

يواصل المجتمع الدولي محاولاته للتوصل إلى حلول للنزاع الدائر بشأن فرض ضرائب عادلة على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية 2020.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من مقرها بباريس، إن ممثلين عن أكثر من 130 دولة تفاهموا على ذلك بالعاصمة الفرنسية. إلا أن اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة عن الملاذ الآمن أثار مخاوف العديد من الدول.

ويقضي هذا الاقتراح بجعل الضريبة الرقمية على المجموعات متعددة الجنسية شأنا اختياريا؛ وقد صرح بذلك وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين في شهر دجنبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد اتفقتا، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، على إيجاد حل دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وكانت الولايات المتحدة قد هددت فرنسا في دجنبر برسوم جمركية عقابية لأن باريس فرضت ضريبة رقمية وطنية في 2019، تطبق في المقام الأول على شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك".

وتعتزم فرنسا إسقاط الرسوم الموقعة عبر هذه الضريبة الرقمية الوطنية حتى نهاية العام.

وكانت قمة مجموعة السبعة، التي عقدت في الصيف الماضي في بياريتز الفرنسية، قد شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيل عنه إنه يسعى إلى حل دولي للمشكلة.

وبناء على ذلك، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحا أوليا، إلا أن الولايات المتحدة أبدت بعد وقت قليل تحفظات عليه. لكن العمل يقوم حاليا على أساس هذا الاقتراح، الذي تتلخص فكرته الرئيسية في أن تدفع المؤسسات العالمية العملاقة مثل "غوغل" و"أمازون" و"أبل" رسوما في الأماكن التي يقيم بها عملاؤها والمستفيدون من خدماتها، والتي تحقق فيها هذه الشركات أرباحا طائلة.

وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن "هذه الخطط الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف جميع القوى". وأضاف المسؤول نفسه: "من دواعي سروري الكبير أن يكون هناك الآن دعم واسع لهذه الفكرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ليله الفاطمي الرباط السبت 01 فبراير 2020 - 20:44
لقضيه واضحه وضوح شمس غشت همزا كبيره دبرات ليه حكومة لعثماني نافدة وتغره جديده لافراغ جيوب لمغاربه بعد اسبوع او اسبوعين في أكثر تقدير ستخرج لن حكومتنا لموقره بفرض ضريبه الكترونيه عل كل مستعملي وتساب انترنيت وهاتف محمول فوق لجبيات وضرائيب تواصل ومكالمات يعني حذف لمقاصه +زيادات في ثمن لغزوال +زيادات في طريق سيار +زيادات في اشطر الكهرماء + زيادات في اثمان جميع لمواد لغذايه وزيوت طبخ ولغش في الوزن وجودة لما وغبرا+وزيادات في استخلاص فنيط سيارات بدون ملصقات +وزيادات في ثمن تمدرس وتامين ودواء وعلاج وتطبيب لمصحات ونوار ودروس دعم +زيادات في ساعه وفي سن تقاعد يعني حزب لبجدي وجدظالته في الانثقام من الشعب المغربي والفراغ جيبه بلوكاج لمشاريع لمدسنه من طرف ملك المغرب نصره الله تمرير جميع الاملات ولقرارات والمدونات التي امر به الغرب وصندوق نقض اليوم بنكران رتاح مزيان ملي غادي يسمع ضريبه جديده تفرض عل شعب ليضمن وخليته أجور متيازات بريمات تعويضات تقاعد خيالي وماخفي اعضم من ضهر شعب
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-1
2 - Lmiricani السبت 01 فبراير 2020 - 20:49
C est la jalousie francais contre le grand success de l economies des usa mais trump va fair face god bless usa
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-5
3 - La française السبت 01 فبراير 2020 - 21:12
Lmiricani :
La France défend son territoire, ne vole pas tout le monde, n'est pas un État voyous, la France n'a pas tué des millions des innocents pour des barils de pétrole, c'est de l'argent maudit , chaque centime gagné sur les cadavres des bébé s et des innocents est maudit, celui qui le vole ne connaîtra jamais la paix, et tu oses dire God bless USA ? Depuis quand le Dieu est à côté des tirants ?
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