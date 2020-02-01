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كُتّاب وآراء
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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا
السبت 01 فبراير 2020 - 00:05
أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Mazagan السبت 01 فبراير 2020 - 00:20
اللهم أسترنا يا رب الفيروس القاتل على الأبواب، أنت أعلم بحال مستشفياتنا و حال مسؤولينا، فنجنا منه أنت القادر على كل شيء.
2 - محمد الزموري السبت 01 فبراير 2020 - 00:31
اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك ونجينا من الطعن والبلاء بلطفك يالطيف إنك على كل شيء قدير
4 - aratif السبت 01 فبراير 2020 - 00:37
انه يقترب نسالك الله ما اللطف اكره تلك لكمامة الله ما جعل وجوهنا باشرة مستبشرة
5 - ميدو السبت 01 فبراير 2020 - 00:58
اللهم أبعد عنا هادا الوباء وعن جميع المسلمين آمين يارب العالمين
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