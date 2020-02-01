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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا
هسبريس - متابعة
السبت 01 فبراير 2020 - 00:05

أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Mazagan السبت 01 فبراير 2020 - 00:20
اللهم أسترنا يا رب الفيروس القاتل على الأبواب، أنت أعلم بحال مستشفياتنا و حال مسؤولينا، فنجنا منه أنت القادر على كل شيء.
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21
2 - محمد الزموري السبت 01 فبراير 2020 - 00:31
اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك ونجينا من الطعن والبلاء بلطفك يالطيف إنك على كل شيء قدير
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19
3 - jalal السبت 01 فبراير 2020 - 00:33
القضية بدات كات تقرب ،الله يحفظ
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16
4 - aratif السبت 01 فبراير 2020 - 00:37
انه يقترب نسالك الله ما اللطف اكره تلك لكمامة الله ما جعل وجوهنا باشرة مستبشرة
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16
5 - ميدو السبت 01 فبراير 2020 - 00:58
اللهم أبعد عنا هادا الوباء وعن جميع المسلمين آمين يارب العالمين
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14
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