طائرة أردنية تجلي عشرات الطلاب العرب من ووهان

هسبريس - أف.ب

أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، فجر السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، مركز وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد به مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "الطائرة التي وجه الملك عبد الله الثاني بإرسالها، وصلت فجر اليوم السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا".

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة، صالح الخرابشة، قوله إن "الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا، وسبعة طلاب من فلسطين، وثلاثة من سلطنة عمان، ولبنانيا واحدا، وثلاثة تونسيين، وبحرينيا واحدا، بالإضافة إلى زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وطاقم الطائرة".

وأوضح أن "الطلاب الأردنيين سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، بدون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية، حكمت أبو الفول، إن "الطلبة الأردنيين والعرب بصحة جيدة، لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة"، مؤكدا أنه "تم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم".

وأضاف أن "الفحص سيبدأ يوم الأحد بعد وصول الشرائح المعدة لذلك، بالإضافة إلى حجز الطائرة خمسة أيام لتعقيمها".

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفّسي المميت 12 ألف شخص.

واتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على الواصلين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على الصعيد الدولي على خلفية الفيروس.

وخارج الصين، أصبح عدد الدول التي وصل الوباء إليها أكثر من 20 دولة.