محتجون يطالبون بمجانية النقل في مترو نيويورك

هسبريس - إفي

شهد مترو نيويورك احتجاجات شارك بها مئات الأشخاص ونظمتها حركة مناهضة للمؤسسات للمطالبة بنظام نقل عام مجاني وانتشار شرطي أقل.

وعبر حسابها على "تويتر"، كتبت منظمة "Decolonize This Place" (فلننهي الاستعمار في هذا المكان)، التي أطلقت المبادرة، "الشوارع ملكنا والقطارات ملكنا والجدران ملكنا. هذه الحركة ملكنا".

وخرجت هذه الاحتجاجات بسبب أسعار تذاكر المترو التي ارتفعت قيمة اشتراكاتها الأسبوعية والشهرية في أبريل الماضي، وتزايد عدد عناصر الأمن في المترو بعدما أمرت دجنبر في ديسمبر الماضي، بنشر 500 شرطي إضافي.

وتظاهر مئات الأشخاص عند المدخل الرئيسي لمحطة جراند سنترال التي تعد واحدة من أهم المحطات وأكثرها ازدحاما في مانهاتن، حاملين لافتات كُتب عليها رسائل مثل "الأموال للمصاعد وليس لنشر مزيد من عناصر الشرطة" في حين رددوا هتافات مثل "النقل العام يجب أن يكون مجاني من الألف للياء".

وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال ما لا يقل عن تسعة أشخاص في محطة غراند سنترال، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وللمظاهرات المرتقبة، تم نشر ألف و400 عنصر أمني في محطات بروكلين ومانهاتن وبرونكس، إلا أن القوات لم تتمكن من الحيلولة دون ظهور العديد من رسوم الغرافيتي على جدران المحطات.

كما استعان المتظاهرون بسلاسل وأقفال للإبقاء مخارج الطوارئ مفتوحة في بعض المحطات، كي يتمكن المواطنون من العبور دون تذاكر.

وتعد هذه ثالث مظاهرة من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة، وبدأت بعد سلسلة من الاعتقالات بمترو نيويورك وطالت بشكل خاص طبقات البشرة السوداء والأكثر فقرا.