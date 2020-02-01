مجلس جامعة الدول العربية يرفض "صفقة القرن"

هسبريس من الرباط

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم السبت بالقاهرة، الرفض العربي لـ"صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتسوية بديلة للنزاع في الشرق الأوسط.

واعتبر الاجتماع الوزاري العربي الطارئ في بيان أصدره في ختام أعماله، أن هذه الخطة الأحادية، "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل".