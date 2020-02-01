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كُتّاب وآراء
حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في اليابان
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اليابانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس الجديد.
وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية فإن المصابين الثلاثة من المواطنين اليابانيين الذين أجلتهم الحكومة اليابانية من ووهان، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها في اليابان إلى 20 حالة.
وكان التلفزيون الصيني الرسمي قد أعلن، اليوم أيضا، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 259 شخصا، في حين بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس قرابة 11821 حالة.
ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة (ميرس) التنفسية.