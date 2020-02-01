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كُتّاب وآراء
خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان
أعربت الجزائر عن تفاجئها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر.
الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، قالت: "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس الجمهورية حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر".
وأردف المصدر: "بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية، التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".
وكان أردوغان قد كشف لوسائل إعلام تركية أن "نظيره الجزائري أكد له أن فرنسا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائري خلال احتلالها لبلاده، وأنه طلب من تبون وثائق تتعلق بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر".
وأضاف أردوغان، وهو على متن الطائرة الرئاسية، " الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماما عمن كان قبله"، وجاء ذلك بعد مغادرة الرئيس التركي الجزائر في جولة تقوده إلى السنغال وغامبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
ويلي ويلي يعطيه السخانة يا أختي
خلاني الراجل نطرش فحناكي و نضرب فخادي
أنا مزاوكة ها العار أماما فرانسا ما نعاودشايش
ويلي ويلي نقطع فحوايجي ولا أش ندير
ياك غي البارح وهما على سمن وعسل ماذا وقع اليوم؟؟
أظن أن الحكومة الجزائرية تريد أن تبقى كما كانت على سمن وعسل مع ماما فرنسا لأن تاريخ الجزائر هو فرنسي يإمتياز... وتدخل أردوغان في تاريخ تبون سيدكرالجزائر بتاريخها الحقيقي الذي هو فرنسي عثماني ومغربي...
ماذا عن والوثائخ التي تؤرخ للإبادة الجماعية للأرمن؟ أزيد من مليون ونصف من الأرمن ضحايا التصفية العرقية، أي ما يمثل حوالي 70% من الشعب الأرمني آنذاك
عندما قدم المغرب الملف الجزائري لإصداره إلى الأمم المتحدة ، كان الاطراك ضد استقلال الجزائر
فان للجزائر ابناءها هم اولى بالمطالبة بحقوقهم من المحتل الغاشم وهوما لايحق لغيرهم سواء كان اردوغان اوغيره
وهمهم الوحيد هو تطبيق السياسة الداخلية على الشعب الجزائري المغلوب على أمره
مشكلة دول شمال أفريقيا هي أنها تعتبر العرب و المسلمين فاتحين و غير المسلمين مستعمرين. يعني، لو قررت الجزائر إعتبار تركيا دولة مستعمرة سابقة فهي ملزمة كذلك بفعل نفس الشيء مع الدول التي جاء منها عقبة و بن نصير !!!
مشكلة الجزائر هي أنّها لم تكن دولة عند تواجد العثمانيين في شمال أفريقيا. يعني لو قررت الجزائر إعتبار تركيا دولة مستعمرة سابقة فهي ملزمة كذلك بفعل نفس الشيء مع الدول التي كانت قد ٱستعمرها في وقت من الأوقات كالمغرب ( الموحدون و المرابطون ) , إسبانيا و العراق ـ سوريا ( العباسيون ـ الأمويون ) !
اما الحكومة الجزائرية فعلى قفا من يشيل من الكدب و الأمثلة كثيرة منها الخطوط الجوية الملكية و المخدرات و تبييض الاموال و الجزائر أحسن من السويد و زيد و زيد بلا نهاية الله يكون في عون الشعب الجزائري مع هذا النظام.
فلا مليون ولا هم يحزنون .
قال الرئيس الجزائري للرئيس التركي كلام و اردوغان صرح به للصحافة،ما هو المشكل؟