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الرئيسية | خارج الحدود | خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان

خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان

خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 فبراير 2020 - 19:55

أعربت الجزائر عن تفاجئها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر.

الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، قالت: "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس الجمهورية حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر".

وأردف المصدر: "بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية، التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وكان أردوغان قد كشف لوسائل إعلام تركية أن "نظيره الجزائري أكد له أن فرنسا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائري خلال احتلالها لبلاده، وأنه طلب من تبون وثائق تتعلق بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر".

وأضاف أردوغان، وهو على متن الطائرة الرئاسية، " الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماما عمن كان قبله"، وجاء ذلك بعد مغادرة الرئيس التركي الجزائر في جولة تقوده إلى السنغال وغامبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مغربي قح السبت 01 فبراير 2020 - 20:04
هل بامكان اردوغان إن يتكلم لنا على مذبحة قسنطينة عندما هاجم المستعمر التركي العثماني الجزائر في عقر دارها واستعمرها؟هل للرئيس التركي إن يكلمنا عن جرائم أجداده بالجزائر وكيف باع الداي حسين باشا الجزائر بلادهم لفرنسا عندما تجرأ وضرب سفيرها بنشاشته ؟؟؟
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-90
2 - الدوبي السبت 01 فبراير 2020 - 20:13
ما اغضب الخارجية الجزائرية ليس رئيس تركيا رجب اردوغان بل حقيقة التاريخ وما صنعت فرنسا بالمغرب العربي؟؟؟
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65
3 - عبد الحفيظ السبت 01 فبراير 2020 - 20:17
الخارجية الجزائرية وتبون خافوا من ردة الفعل الفرنسية اردوغان لم يكن ليتكلم كاذبا أتساءل عن تبون أين هو تخراج العينين أم أنكم لا تجيدون إلا الكلام الفارغ وتوزعونه يمينا ويسارا....
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94
4 - عادل باب تاغزوت مراكش السبت 01 فبراير 2020 - 20:19
ويلي ويلي مشا قالها ليهم
ويلي ويلي يعطيه السخانة يا أختي
خلاني الراجل نطرش فحناكي و نضرب فخادي
أنا مزاوكة ها العار أماما فرانسا ما نعاودشايش
ويلي ويلي نقطع فحوايجي ولا أش ندير
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18
5 - Hassan السبت 01 فبراير 2020 - 20:20
عبد الناصر الناصر صاحب مقولة بلد المليون شهيد اراد ان يجامل فانقلب الامر الى انه حقيقة هناك من يرى من الجزاءربن المجاهدبن ان الرقم لبس حقبقي والله اعلم
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25
6 - مراقب من قريب.. السبت 01 فبراير 2020 - 20:26
فعلا لقد أوردت وسائل إعلام جزائرية أمس أن الرئيس تبون اشتكى من فرنسا للرئيس التركي... فهل هذا في حد داته ليس استعطاف للمستعمر السابق للمغرب الأوسط (العتمانيين) ضد المستعمر الثاني (الفرنسيين)...؟
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14
7 - makaveli السبت 01 فبراير 2020 - 20:26
إلى أخ المغربي القح ليس دفاعا عن تركيا ولكن اعلم اخي انه لم يكن هناك شي اسمه الجزائر حتى بعد احتلال الفرنسي لمكان يسمى المغرب الاقصى.
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21
8 - جعفر السبت 01 فبراير 2020 - 20:28
مسكين أردوغان صدق أن فعلا النخبة الحاكمة في الجزائر تكن العداء لفرنسا و هو لا يعلم أن من أكبر جنرال إلى أصغر عسكري لا يجرأ أن يخالف أوامر ماما فرنسا
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52
9 - مواطن السبت 01 فبراير 2020 - 20:30
هههههه
ياك غي البارح وهما على سمن وعسل ماذا وقع اليوم؟؟
أظن أن الحكومة الجزائرية تريد أن تبقى كما كانت على سمن وعسل مع ماما فرنسا لأن تاريخ الجزائر هو فرنسي يإمتياز... وتدخل أردوغان في تاريخ تبون سيدكرالجزائر بتاريخها الحقيقي الذي هو فرنسي عثماني ومغربي...
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29
10 - Yassin السبت 01 فبراير 2020 - 20:30
إذا كان بيتك من زجاج، فلا ترمي الناس بالحجر

ماذا عن والوثائخ التي تؤرخ للإبادة الجماعية للأرمن؟ أزيد من مليون ونصف من الأرمن ضحايا التصفية العرقية، أي ما يمثل حوالي 70% من الشعب الأرمني آنذاك
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-8
11 - Aisa السبت 01 فبراير 2020 - 20:31
فما ذنب اردوغان الا قال الحقيقة ليرد على جراءم فرنسا التي تتهمه بقتل الارامن ،فالتاريخ شاهد فلا داعي لوثاءقكم .
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19
12 - الخوف السبت 01 فبراير 2020 - 20:31
كوني اعيش في أمريكا لست من محبي ترامب ولكن احترم فيه فضحه لرؤساء الخليج وخصوصا السعودية لأنه قال الحقيقة وكيف انهم بدون حماية أمريكا لن تطير طاءرتهم اكتر من اسبوعين في السماء ،والآن إردوغان لما اراد ان يواجه فرنسا وألمانيا و حلفاءهم لكونهم يضطهدون الإسلام و لن انسى موقفه لما أرغم رئيسة ألمانيا أن تصحح كلامها وعدم ذكر الإرهاب الإسلامي، الأمر الذي لم ولن يفعله أي ملك أو رئيس عربي وخوفهم على كراسيهم فرءيس الجزائر هو الآخر خايف على كرسيه كالاخرين.
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17
13 - Fouad السبت 01 فبراير 2020 - 20:33
Lorsque le Maroc a présenté le dossier Algérien pour sa libération au nation unis ,les Tuques était contre l'indépendance de l'Algérie

عندما قدم المغرب الملف الجزائري لإصداره إلى الأمم المتحدة ، كان الاطراك ضد استقلال الجزائر
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1
14 - ahmed السبت 01 فبراير 2020 - 20:36
سقطة كبير للرئيس اردوغان وهو يتحدث على جرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين ومهما كانت التضحيات في سبيل تحرير الجزائر
فان للجزائر ابناءها هم اولى بالمطالبة بحقوقهم من المحتل الغاشم وهوما لايحق لغيرهم سواء كان اردوغان اوغيره
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-6
15 - غضب الصحراء المغربية! ! السبت 01 فبراير 2020 - 20:40
المسكين رجب طيب اردوغان تكلم بصدق ، لكن بقايا النظام الفرنسي الذي يحكم الجزائر لم يتقبل الحقائق حتى ﻻ تغضب ماما فرنسا !! اما الشعب الجزائري غير راض عن سيادتكم وسياستكم الفاشلة التي وضعت الجزائر في عنق الزجاجة !
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5
16 - بنت الخاوية الشمة والنيف السبت 01 فبراير 2020 - 20:40
تبون يريد بناء بطولات كرتونية وهمية برفع عدد القتلى من نصف المليون.....الي 5 ملاييين ليستغفل الأغبياء الجزائريين ليظل في الحكم لكن جد الجزائر اردوغان فضحه هههههه
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8
17 - Algerie السبت 01 فبراير 2020 - 20:41
Ardogane vous pouvez parler du génocide arménien avant de parler de l’Algérie merci
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-1
18 - سعيد السبت 01 فبراير 2020 - 20:43
قالت الحارجية قالت الداخلية كلمات فضفاضة معروفين بها حكام الجزائر ملهم مشاكيل وعراقيل وطرهات وكأنها فوة عظمى. نعم لقد ضحو كثيرا في الاستقلال ولكن للأسف أزلام فرنسا هم اللذين حكمو وأغرقو الجزائر والمنكقة في مشاكل وخزعبلات وأكلو نعيم الشعب وأردو أن يخلقو فوضى لينسوه. فالشعب الجزائر خرج يوم الجمعة وقالو إرحلو وهته هي النقطة المهمة أما أردغان وفلسطين وووو كلها رماد في العيون
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1
19 - الصقر الجزائري السبت 01 فبراير 2020 - 20:44
نعم و هو كذلك الجزائر قوية بما فيه الكفاية و زيادة للمطالبة بحقوقها و تحقيقها بعدما توفرت الارادة و التخلص من العملاء في دواليب السلطة ، و أكبر دليل على ذلك تشبيه ماكرون للفترة الاستعمارية الفرنسية للجزائر بالمحرقة، العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا في حالة موت سريري و إن لم تستجيب فرنسا لجميع المطالب أول بأول و كما يريده الشعب الجزاري فالطلاق بالثلاث سيحصل لا محالة ، هذه المرة الجزائر عازمة على فتح جميع الملفات و مناقشتها مع من يهمه الأمر بما فيه تهريب المخدرات من المغرب و الاعتذار الذي يجب أن تقدمه المغرب للجزائر ، زمن الصبر على حماقات الجيران قد ولى الى الأبد و حل زمن العصا الغليضة فهي أصدق من كل الخطابات الجوفاء ، فإما أن تحل جميع المشاكل بالتي هي أحسن و إلا بالتي هي أخشن ستكون سيدة الموقف
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-12
20 - توفيق السبت 01 فبراير 2020 - 20:44
هذا يؤكد على أن حكام الجزائر يفتقدون الى السياسة الخارجية
وهمهم الوحيد هو تطبيق السياسة الداخلية على الشعب الجزائري المغلوب على أمره
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4
21 - مراد السبت 01 فبراير 2020 - 20:45
ارتباك في السياسة الجزائرية خصوصا الشؤون الخارجية
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3
22 - tarrasteno السبت 01 فبراير 2020 - 20:45
مغربي قح
مشكلة دول شمال أفريقيا هي أنها تعتبر العرب و المسلمين فاتحين و غير المسلمين مستعمرين. يعني، لو قررت الجزائر إعتبار تركيا دولة مستعمرة سابقة فهي ملزمة كذلك بفعل نفس الشيء مع الدول التي جاء منها عقبة و بن نصير !!!
مشكلة الجزائر هي أنّها لم تكن دولة عند تواجد العثمانيين في شمال أفريقيا. يعني لو قررت الجزائر إعتبار تركيا دولة مستعمرة سابقة فهي ملزمة كذلك بفعل نفس الشيء مع الدول التي كانت قد ٱستعمرها في وقت من الأوقات كالمغرب ( الموحدون و المرابطون ) , إسبانيا و العراق ـ سوريا ( العباسيون ـ الأمويون ) !
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1
23 - حمزازي السبت 01 فبراير 2020 - 20:55
اردوغان ذكي وابو نسل الجزائر وخاصة الاجيال التي كانت قبل الاستعمار الفرنسي كشف كذب تبون بحيث يدعون بان فرنسا قتلت فيهم نصف المليون..مريول بينما غباءه الشذيذ اوقعه في ورطة بحيث زاد في العدد الذي الفناه من ابواق قنواتهم إلى 5ملايين خخخ والكل يعلم ان اردوغان لن يلتزام الصمت وسيفضحه امام العالم وهذا ماحذث بالفعل كيف يعقل ان حرب سوريا التي تستخذم فيها احدث الاسلحة وعدد القتلى إلى اليوم هو 400الف مع العلم ان الحرب دامت ل8سنوات.والجزائر التي تزور الاحداث تقول ان قتلاها مليون ونصف... والاسلحة التي كانت في ذلك الوقت جد تقليدية فهذا برهان واضح بانها كذبة.فهكذا يقوم النظام الفاشي بتزوير الحقائق والتاريخ بحيث قام باعادة صياغته 3مرات مابين 1970و 1975 لبناء بطولات كرتونية على هواه لااساس لها من الصحة كاكدوبة المليون. حتى يظل في الحكم وبالفعل ضحك على عقول الأغبياء وظل في الحكم لاكثر من 50 سنة وهذا مايحاول فعله الان تبون يريد رفع عدد القتلى إلى 3 اضعاف عن الرقم المعروف حتى يبقى في سدة الحكم كما فعل بن بلة وبومدين وغيره لانه يعلم انهم أغبياء ويمكن اللعب بعقولهم وسهولة
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2
24 - الزمر السبت 01 فبراير 2020 - 20:57
في الحقيقة النظام الجزائري كله كدب في كدب و ما عليكم إلا أن تسألون المغاربة قبل غيرهم ، لقد كدبو على شعبهم بالكامل و كيف لا و هو شخص إسمه اردوغان،
اما الحكومة الجزائرية فعلى قفا من يشيل من الكدب و الأمثلة كثيرة منها الخطوط الجوية الملكية و المخدرات و تبييض الاموال و الجزائر أحسن من السويد و زيد و زيد بلا نهاية الله يكون في عون الشعب الجزائري مع هذا النظام.
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6
25 - samir dz السبت 01 فبراير 2020 - 21:01
كيف ارتفع عدد القتلى من المليون ونصف المليون إلى 5 ملايين هههههه هذا ذليل واضح ان النظام الجزائري غبي في التزوير وهذه هي الطريقة التي بنى عليها نظامه ببطولات وهمية لااساس لها من الصحة وتريدون ان يكون رييسا عليكم
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7
26 - المروكيمن استراليا السبت 01 فبراير 2020 - 21:01
قصة الخروف والمعركه بين الذءب والثعلب فرنسا هي الذءب الشرس والثعلب هو تركياالعثمانيه فكلاهما سفكا دماء الجزاءريين وسرقوا خيراتها وبقي الخروف خروفا والتاريخ يعيد نفسه واردوكان يحترم المغرب لان اجداده آكلوا الطريحه تحياتي
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2
27 - برامين السبت 01 فبراير 2020 - 21:01
ما اغضب تبون هو ان اردوغان اشرف على افتتاح مطعم شوارما عوض مصنع ،غضب منتظر.
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1
28 - طارق بن زياد الجزائري السبت 01 فبراير 2020 - 21:13
يكفينا فخرا أن بلدنا الجزائر البلد القارة تلقب عالمياً ببلد الشهداء ، وهم أكثر من 10 ملايين شهيد من 1830 إلى غاية 1962 ...المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
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0
29 - عبدو لهلال السبت 01 فبراير 2020 - 21:16
السؤال الذي يعجز الجميع عن الاجابة عنه هو : كيف يحسب رقم مليون شهيد في الجزائر وغيرها ؟ من متى والى اين ؟ واحيانا تتردد مليون ونصف المليون شهيدا . وفيما قبل كان الشائع ثمانمائة الف (800.000) وغالبا ما يقال ثورة المليون شهيد اي نوفمبر 55 الى نوفمبر1962 .لله العجب .
فلا مليون ولا هم يحزنون .
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0
30 - امين السبت 01 فبراير 2020 - 21:17
بسهولة و بدون النبش في السياسيين و علاقاتهم:نرجع الى التاريخ و نتحرى الوقت و نبحث عن الحقيقة.لماذا لا؟اما باقي الكلام فهو فارغ.
قال الرئيس الجزائري للرئيس التركي كلام و اردوغان صرح به للصحافة،ما هو المشكل؟
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