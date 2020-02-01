خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان

هسبريس ـ مُتابعة

أعربت الجزائر عن تفاجئها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر.

الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، قالت: "فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس الجمهورية حديثا أخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر".

وأردف المصدر: "بداعي التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية، التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وكان أردوغان قد كشف لوسائل إعلام تركية أن "نظيره الجزائري أكد له أن فرنسا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائري خلال احتلالها لبلاده، وأنه طلب من تبون وثائق تتعلق بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر".

وأضاف أردوغان، وهو على متن الطائرة الرئاسية، " الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماما عمن كان قبله"، وجاء ذلك بعد مغادرة الرئيس التركي الجزائر في جولة تقوده إلى السنغال وغامبيا.