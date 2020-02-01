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الرئيسية | خارج الحدود | السلطة الفلسطينية تقطع العلاقة مع إسرائيل وأمريكا

السلطة الفلسطينية تقطع العلاقة مع إسرائيل وأمريكا

السلطة الفلسطينية تقطع العلاقة مع إسرائيل وأمريكا
عـ. فهمي وأ. ليسينج من القاهرة*
السبت 01 فبراير 2020 - 21:35

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية قررت قطع كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك أثناء زيارة عباس إلى القاهرة، حيث ألقى كلمة أمام الجامعة العربية التي أيدت الفلسطينيين في رفضهم لخطة ترامب.

وتدعو الخطة التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لا تشمل المستوطنات اليهودية التي أقيمت على الأراضي المحتلة، على أن تخضع هذه الدولة لسيطرة أمنية إسرائيلية شبه كاملة.

وقال عباس خلال الجلسة الطارئة التي انعقدت لمدة يوم واحد لبحث خطة ترامب: "أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بأنه لن تكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية".

وتتعاون إسرائيل والقوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية منذ وقت طويل في توفير الأمن في مناطق الضفة الغربية المحتلة الواقعة تحت سيطرة فلسطينية. كما أن للسلطة الفلسطينية اتفاقات للتعاون في مجال المخابرات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. واستمرت هذه الاتفاقات حتى بعد أن بدأ الفلسطينيون مقاطعتهم جهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017.

وقال عباس إنه رفض أن يناقش مع ترامب خطته هاتفيا، كما رفض استلام نسخة من الخطة لدراستها، وأضاف أنه لم يُرد أن يمنح ترامب فرصة لقول إنه جرى التشاور مع عباس. وأكد رئيس السلطة الفلسطينية رفضه الكامل للخطة التي أعلنها ترامب يوم الثلاثاء.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - القنيطري السبت 01 فبراير 2020 - 21:44
ياسر عرفات كان يتفاوض مع الكيان الصهيوني و يقاوم بالأسلحة ....كيف خرجوا الصهاينة من جنوب لبنان ؟؟؟ أسلحة حزب الله كيف اليوم لا تتجرأ إسرائيل إختراق الأجواء اللبنانية ؟؟ منعها حزب الله بصواريخه ....اللغة التي يحترموها اليهود القوة والدليل حزب الله و حماس لا مفاوضات لا ستة حمس المقاومة و الإنتفاضة
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32
2 - رحمان عزيز السبت 01 فبراير 2020 - 21:53
سؤال هو مع الاسف متى تراجعت الدولة الصهيونية عن قرار وإجراء اتخذته منذ سنة 1967 ؟؟؟؟؟طبعًا لم يحصل ان تراجعت اسراءيل عن اي قرار وهي مساندة من طرف الغرب المنافق وانظمة العار العربية !!
قضي ألأمر وانتهى الكلام !!
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18
3 - CASA PALESTINE السبت 01 فبراير 2020 - 21:59
اول المتآمرين على القضية الفلسطينية هو محمود عباس
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12
4 - عبدالله السبت 01 فبراير 2020 - 22:08
هدا يدل بانه كانت علاقة بين فلسطين و اسراءيل
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4
5 - rachida السبت 01 فبراير 2020 - 22:15
بغيت غي نفهم واحد يتعامل مت CIA ويريد ان يحرر القدس والله شر البلية ما يضحك فلسطين كي تتحرر يجب ان يكون قائد منظمة التحرير بقوة حسن نصر الله في السياسة والحرب .
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