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الرئيسية | خارج الحدود | شركة "أوبر" تتوقف عن تقديم الخدمات بكولومبيا

شركة "أوبر" تتوقف عن تقديم الخدمات بكولومبيا

شركة "أوبر" تتوقف عن تقديم الخدمات بكولومبيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 فبراير 2020 - 23:47

أوقفت شركة "أوبر" عملها في كولومبيا بعد فشلها في الحصول على تأجيل حكومي لقرار فحواه أنها تنافس في السوق بصورة غير عادلة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وتم تعطيل تطبيق الهواتف الذكية الخاص بشركة خدمات نقل الركاب اليوم، وتلقى المستخدمون رسالة تقول: "وداعا كولومبيا".

وجاء خروج أوبر، وهو الأول في أمريكا اللاتينية، بعد حكم أصدره قاض بجهاز تنظيم السوق في قطاع المواصلات خلص إلى أن التطبيق ينتهك قواعد المنافسة.

وواجهت الشركة رد فعل عنيف من سائقي سيارات الأجرة منذ اختيار بوغوتا كنقطة دخول إلى أمريكا الجنوبية؛ عام 2013.

وفشل التماس أخير لإدارة الرئيس إيفان دوكي، للسماح لـ"UBER" بمواصلة العمل، قبل الموعد النهائي في الأول من فبراير.

ورغم قول الشركة إنها دفعت نحو 40 مليون دولار كضرائب خلال سنوات عملها، ووظفت حوالي 90 ألف سائق، إلا أن الحكومة الكولومبية لم تصدر قوانين لصالحها.

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