24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:21
|13:46
|16:37
|19:02
|20:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضاة بدائرة خريبكة يراهنون على حماية الحقوق
- جمعية: "صفقة القرن" نكبة جديدة لشعب فلسطين
- الكوكايين يسقط مغاربة في قبضة الأمن الإسباني
- جريمة تحت المجهر
- عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة
فضيحة "باب دارنا" تتكرر في "مشروع الأعراس" بضواحي العاصمة (5.00)
السلطة القضائية ترفع وتيرة متابعة سياسيين ومنتخبين بتهم الفساد (5.00)
- "النقد الدولي" ينتقد المغرب بشأن عجز الميزانية وحجم كتلة الأجور - (70)
- برلمان "جزر الكناري" يرفضُ القرار المغربي بترسيم الحدود البحرية - (57)
- إضراب الأساتذة المتعاقدين يشل المدارس أمام صمت وزارة التربية - (56)
- خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان - (50)
- ثلاثي يستعد لخلافة سيطايل .. و"دوزيم" تعيش "تصريف الأعمال" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة "أوبر" تتوقف عن تقديم الخدمات بكولومبيا
أوقفت شركة "أوبر" عملها في كولومبيا بعد فشلها في الحصول على تأجيل حكومي لقرار فحواه أنها تنافس في السوق بصورة غير عادلة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
وتم تعطيل تطبيق الهواتف الذكية الخاص بشركة خدمات نقل الركاب اليوم، وتلقى المستخدمون رسالة تقول: "وداعا كولومبيا".
وجاء خروج أوبر، وهو الأول في أمريكا اللاتينية، بعد حكم أصدره قاض بجهاز تنظيم السوق في قطاع المواصلات خلص إلى أن التطبيق ينتهك قواعد المنافسة.
وواجهت الشركة رد فعل عنيف من سائقي سيارات الأجرة منذ اختيار بوغوتا كنقطة دخول إلى أمريكا الجنوبية؛ عام 2013.
وفشل التماس أخير لإدارة الرئيس إيفان دوكي، للسماح لـ"UBER" بمواصلة العمل، قبل الموعد النهائي في الأول من فبراير.
ورغم قول الشركة إنها دفعت نحو 40 مليون دولار كضرائب خلال سنوات عملها، ووظفت حوالي 90 ألف سائق، إلا أن الحكومة الكولومبية لم تصدر قوانين لصالحها.