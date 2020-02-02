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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تشدد الحصار على المعاملات التجارية في غزة

إسرائيل تشدد الحصار على المعاملات التجارية في غزة

إسرائيل تشدد الحصار على المعاملات التجارية في غزة
هسبريس - إفي
الأحد 02 فبراير 2020 - 19:15

اتخذت السلطات الإسرائيلية، اعتبارا من اليوم الأحد، إجراءات منع دخول الأسمنت لغزة وتعليق منح تصاريح لتجار فلسطينيين لدخول إسرائيل، وذلك ردا على إطلاق صواريخ يوميا من القطاع.

وأطلق صاروخ من غزة الأحد، لليوم الرابع على التوالي من إطلاق مثل هذه القذائف منذ أن قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقترح "صفقة القرن" التي رفضها الفلسطينيون.

وردا على إطلاق الصاروخ قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لـ"حماس"، التي تحكم غزة منذ عام 2007، وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية فرض مزيد من القيود تشدد من حدة الحصار.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة، منذ العام الماضي، في المباحثات من أجل التوصل لهدنة طويلة المدى، انعكست بشكل أكبر على حركة انتقال الأشخاص والبضائع عند المعابر الحدودية التي تخضع لسيطرة إسرائيل.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي؛ تسببت الصواريخ التي يجري إطلاقها من غزة في انطلاق الإنذارات بالمناطق الإسرائيلية القريبة من القطاع وتم اعتراض العديد من الصواريخ بواسطة نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ.

وحتى الآن، لم يتبن أي فصيل مسلح فلسطيني مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ، لكن إسرائيل تتهم حماس بأنها وراء هذه الهجمات.

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