فرنسا تعزز الحضور العسكري في الساحل الإفريقي

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة متشددين إسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت بارلي، في بيان، أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينافاسو والنيجر، وسينضم جزء‭ ‬آخر لقوة "مجموعة الخمس" في منطقة الساحل الأفريقي.

جدير بالذكر أن القوات الفرنسية لديها، على أرض الميدان فعلا، ما يعادل 4500 جندي في هذه المنطقة من القارة السمراء.