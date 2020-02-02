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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعزز الحضور العسكري في الساحل الإفريقي

فرنسا تعزز الحضور العسكري في الساحل الإفريقي

فرنسا تعزز الحضور العسكري في الساحل الإفريقي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 02 فبراير 2020 - 14:45

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة متشددين إسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت بارلي، في بيان، أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينافاسو والنيجر، وسينضم جزء‭ ‬آخر لقوة "مجموعة الخمس" في منطقة الساحل الأفريقي.

جدير بالذكر أن القوات الفرنسية لديها، على أرض الميدان فعلا، ما يعادل 4500 جندي في هذه المنطقة من القارة السمراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ميمون الأحد 02 فبراير 2020 - 15:02
فرنسا حلال عليها التدخل فالساحل وتركيا حرام عليها
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2 - رضا ع الأحد 02 فبراير 2020 - 15:17
التدخل العسكري في الدول هو الذي يؤجج شدة الصراعات والحروب
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3 - تايكة غرماد الأحد 02 فبراير 2020 - 15:28
فرنسا تدافع عن أراضيها الغنية بالثروات وسوقها الحصرية بحيث لولا دول جنوب الصحراء وشمال إفريقيا لاصبحت فرنسا دولة عادية !!
أما وضعية الفقر لشعوب هذه المنطقة فلا احد يفكر فيها سواء فرنسا او الديكتاتوريات الحاكمة المهم هو المحافظة على تحويل ثروات هذه البلدان لفرنسا وليس لسواد عيون شعوبها
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4 - CASA AFRICA الأحد 02 فبراير 2020 - 15:36
فرنسا تعزز الحضور العسكري بالساحل الافريقي حتى الناس الاميون في الشؤون السياسية اصبحوا يعرفون دور الفرنسي في افريقيا دور استعماري بطريقة جديدة باسم حماية الشعوب من......... واكن وجودها العسكري هو استغلالها لهاذه الشعوب
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