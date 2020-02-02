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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة البريطانية تقتل مسلحا جرح شخصين بسكين

الشرطة البريطانية تقتل مسلحا جرح شخصين بسكين

الشرطة البريطانية تقتل مسلحا جرح شخصين بسكين
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 02 فبراير 2020 - 17:30

أفادت تقرير لصحيفة " ديلى تليغراف" بأن الشرطة البريطانية قتلت رجلا أصاب شخصين بسكين في العاصمة لندن.

وكانت تقارير مستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي قد ذكرت أن الرجل تسبب لشخصين في إصابات بليغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية بقولها إن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات فوق المنطقة.

ودعت "سكوتلانديارد" المواطنين إلى تجنب التوجه إلى الأرجاء المحيطة بمسرح الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mayssa الأحد 02 فبراير 2020 - 17:56
ايوا شفتو القانون كيف داير لي بغا السيبة يمشي ديريكت للقبر الله يعز الحكام
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