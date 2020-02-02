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الرئيسية | خارج الحدود | جوهري يضرب عن الطعام بسبب "قضية ساركوزي"

جوهري يضرب عن الطعام بسبب "قضية ساركوزي"

جوهري يضرب عن الطعام بسبب "قضية ساركوزي"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 02 فبراير 2020 - 20:35

بدأ رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، الذي أوقف إثر اتهامه في إطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، إضرابا عن الطعام في السجن، حسب ما ذكر مصدر قريب من الملف.

وأعلن جوهري، الذي يخضع للاعتقال الاحتياطي في سجن فريسن بمنطقة باريس، أنه مضرب عن الطعام منذ السبت الماضي. وقال المصدر نفسه إنه يخضع لمتابعة طبية حسب الإجراءات المتبعة.

وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مع بيار كورنوجانتيل، محامي جوهري، قال إن موكله "لم يبلغ من قبل السلطات بهذا الاضراب عن الطعام".

وكان رجل الأعمال الستيني أوقف مساء الجمعة، على إثر اتهامه "بالتزوير واستخدام وثائق مزورة" و"الفساد الفعلي"، وقد وضع في مركز طبي في فريسن لأنه يعاني من مشاكل صحية.

وكانت بريطانيا سلمت القضاء الفرنسي جوهري، مساء الخميس، عند وصوله إلى مطار رواسي قادما من لندن حيث كان موقوفا منذ يناير بموجب مذكرات توقيف أوروبية، بعدما طالبت به فرنسا منذ سنوات.

وكان جوهري قد نقل إلى المستشفى في العاصمة البريطانية مرات عدة بسبب مشاكل في القلب. ووضع في الإقامة الجبرية بعدما دفع كفالة قدرها 1,13 مليون يورو.

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