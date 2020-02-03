مزيج من أدوية الإنفلونزا والسيدا يتصدى لـ"كورونا"

هسبريس - رويترز

قال أطباء من تايلاند إنهم شهدوا نجاحا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس "إتش.أي.في" (مرض نقص المناعة المكتسب- السيدا)، موردين أن النتائج الأولية أظهرت تحسنا كبيرا خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

وقال الأطباء من مستشفى راجافيثي في بانكوك إن نهجا جديدا في علاج فيروس كورونا حسن حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم، منهم امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عاما من مدينة ووهان أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام.

ويشمل العلاج مزيجا من عقارين لمكافحة فيروس "اتش.إي.في" هما "لوبينافير" و"ريتونافير"، إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا "أوزيلتاميفير".

وقال الطبيب كاريانجاسكا اتيبورنوانيتش، المتخصص في علاج الرئة في جامعة راجافيثي، للصحافيين: "هذا ليس العلاج لكن حالة المريضة تحسنت بدرجة كبيرة. فبعد أن أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام جاءت التحاليل الجديدة سلبية بعد 48 ساعة من العلاج".

وأضاف: "النتيجة جيدة بشكل عام، لكن ما زال يتعين علينا إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا يمكن أن يصبح علاجا".

وكان مسؤولو الصحة في الصين قد بدؤوا بالفعل في استخدام علاج الإيدز مع علاج الإنفلونزا لمكافحة فيروس كورونا. وقال الأطباء التايلانديون إن استخدام العقاقير الثلاثة معا حسن العلاج فيما يبدو.

وقال طبيب آخر إن نهجا مماثلا مع مريضين آخرين أصاب أحدهما بعرض جانبي متمثل في الحساسية، لكن الآخر تحسنت حالته.

وقال سومساك أكسيليم، المدير العام لإدارة الخدمات الطبية، "كنا نتبع الممارسات الدولية لكن الطبيب زاد من جرعة أحد الأدوية"، مشيرا إلى دواء الإنفلونزا "أوزيلتاميفير".

وسجلت تايلاند 19 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، شفي ثمانية منهم وعادوا إلى منازلهم وما زال 11 يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقال سومساك إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين لبحث العلاج الناجح لحالة السيدة البالغة من العمر 70 عاما، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه القول إن هذا النهج يمكن تطبيقه على كل الحالات، وأضاف: "في بادئ الأمر سنطبق هذا النهج على الحالات الحرجة فقط".