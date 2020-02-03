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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تعلن النجاح في عزل "فيروس كورونا الجديد"

إيطاليا تعلن النجاح في عزل "فيروس كورونا الجديد"

إيطاليا تعلن النجاح في عزل "فيروس كورونا الجديد"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 03 فبراير 2020 - 11:55

نجحت إيطاليا في عزل فيروس "كورونا الجديد"، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي ينجح في عزل هذ الوباء منذ ظهوره في ووهان الصينية.

وأكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، أن نجاح بلاده في عزل فيروس كورونا "يعزز فرص معرفة ما يتعين القيام به لمنع انتشار الفيروس و التمكن من علاج المصابين به بسهولة".

وأوضح الوزير أن هذا النجاح يظهر الأهمية والجودة العالية التي يتميز بها نظام الصحة الإيطالي، وأن بلاده ستتيح للأوساط العلمية الدولية الحصول على هذه النتيجة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده من أوائل الدول في العالم التي عزلت فيروس كورونا، مضيفا أن هذ النجاح في عزل الفيروس يكتسي اهمية بالغة و يمهد الطريق لتطوير العلاجات، منوها بالعمل الذي قام به الباحثون ومهنيو قطاع الصحة في بلاده.

من جهته، قال مدير معهد "لازارو سبالانزاني" للأمراض المعدية بإيطاليا غويسيبي إبوليتو،، إن الباحثين الإيطاليين مستعدين لتقاسم ثمار أبحاثهم والنتائج التي توصلوا إليها بشأن الفيروس مع المجتمع الدولي.

وأبرزت الحكومة الإيطالية أن هذ النجاح يفسح المجال لإجراء اختبارات تشخيص جديدة للفيروس وطرق علاج وإنتاج لقاح جديد، مؤكدة أن إيطاليا أصبحت "شريكا مرجعيا في مجال الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا".

ويتوقع أن يصل لمطار براتيكا دي ماري العسكري، في ضواحي روما، 57 إيطاليا كانو عالقين في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام محلية "سيتم أخذ عينات لإجراء اختبارات فيروسية من أجل التحقق من أنهم لا يحملون الفيروس، وسيتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية لمدة 14 يوما . وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت حالة الطوارئ، الجمعة الماضية، بعد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة روما.

وأشارت إلى ان حالة الطوارئ تمتد ستة أشهر كما تم تخصيص خمسة مليار أورو من أجل تسريع جهود منع انتشار هذ فيروس.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الوباء في وسط البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد محمد محمد محمد الاثنين 03 فبراير 2020 - 11:58
الخبرة الطبية والتعاون بين إيطاليا والصين من جهة والصين وأوروبا من جهة أخرى سيساعد في القضاء على هذا الوباء القاتل
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14
2 - مغربي قح الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:14
فيلم contagion فيلم انتج عام 2011 وسبحان الله يتكلم على فيروس قاتل من هونغ كونغ يجتاح العالم ويقتل إعداد كبيرة في ظرف وجيز وانه من أصل حيواني من الخفافيش .من علم الخيال إلى الحقيقة. امور تخيف بالفيلم.
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3
3 - حقيقة الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:17
للأسف بقاء ترامب رئيس لأمريكا أصبح خطر على البشرية فهو يتعمد عدم استخدام الترسانة العلمية لامريكا لايجاد دواء سريع للمرض وذلك لجعل الصين تركع وربما قد يخاطر بمووت الملايين لمصالح اقتصادية ضيقة له ولحاشيته لم تعرف البشرية احقر منه رئيسا ...كلينتون بوش اوباما كلهم عندما تكون هناك قضية عالمية مصيرية تهدد البشرية كانوا يبادرون لحماية البشر اما هذا المجنون لا مانع لديه ليموت الملايير مقابل ان تبقى امريكا رابحة
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-1
4 - سعيد الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:19
اين مختبراتنا؟ اين علماؤنا؟ الى متى؟
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6
5 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 03 فبراير 2020 - 12:42
L'italie annonce le succès de l'isolement du "nouveau virus Corona" bravo aux professeurs italiens "un pas en avant" félicitation
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