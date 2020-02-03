تنظيم "داعش" يتبنى اعتداء بسكين في جنوب لندن

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر بتسمية "داعش"، عبر "وكالة أعماق" التابعة له المسؤولية عن هجوم بسكين في جنوب لندن، أمس الأحد، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وذكر بيان للتنظيم، عممته "أعماق"، أن منفذ الهجوم في منطقة "ستريتهام"، جنوب لندن، من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف المحارب لـ"داعش".