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الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "داعش" يتبنى اعتداء بسكين في جنوب لندن

تنظيم "داعش" يتبنى اعتداء بسكين في جنوب لندن

تنظيم "داعش" يتبنى اعتداء بسكين في جنوب لندن
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 03 فبراير 2020 - 13:03

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر بتسمية "داعش"، عبر "وكالة أعماق" التابعة له المسؤولية عن هجوم بسكين في جنوب لندن، أمس الأحد، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وذكر بيان للتنظيم، عممته "أعماق"، أن منفذ الهجوم في منطقة "ستريتهام"، جنوب لندن، من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف المحارب لـ"داعش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mann الاثنين 03 فبراير 2020 - 13:26
انتصار كبير يا أغبى خلق الله ! ماذا سيغير طعن و حتى قتل شخص بريئ ! في لندن وحدها يموت عشرات الناس يوميا نتيجة حوادث السير أو مرض أو موت طبيعي ! هل وقفت الحياة جراء ذلك !!!
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