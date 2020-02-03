مقتل 9 مدنيين في قصف جوي شمال غرب سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

لقي تسعة مدنيين، بينهم أطفال، مصرعهم في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وتناقلت وسائل إعلام دولية عن مديرية المرصد، الموجود مقره في لندن، تأكيدها أن "الطيران الحربي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي، حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة الأخرى، ما أسفر عن سقوط القتلى المدنيين، وبينهم أربعة أطفال، وينتمي سبعة أشخاص منهم لعائلة واحدة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الغارات الجوية تتزامن مع معارك عنيفة تتركز في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي يربط مدينة حلب بدمشق، ويعرف باسم "إم فايف" ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولا إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وبحسب الأمم المتحدة، تسبب التصعيد، منذ دجنبر الماضي، في نزوح 388 ألف شخص من المنطقة في اتجاه مناطق أكثر أمنا شمالا. بينما أسفر نشوب النزاع السوري، منذ مارس 2011 ، عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وتشريد الملايين.