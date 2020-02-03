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كُتّاب وآراء
وفاة "أشهر مرتزق في العالم" عن عمر 100 سنة
توفى الكولونيل الآيرلندي السابق "ماد" مايك هور، الذي يعتبر أشهر مرتزق في العالم نظرا لعملياته في إفريقيا؛ ومنها محاولة الانقلاب العسكري التي حاول القيام بها في سيشل، في الثمانينات من القرن الماضي ولكنها باءت بالفشل.
وفارق هور الحياة في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 100 سنة، وذلك حسب ما أعلنت عائلته. وأعلن نجله كريس هواري، في بيان، أن الوفاة حدثت في مركز طبي بمدينة ديربان.
وخدم هواري، الذي ولد في مدينة كالكوتا الهندية أثناء خضوعها لاحتلال بريطانيا، في الحرب العالمية الثانية ولاحقا شارك في عمليات عسكرية في ميانمار، واستقر هواري في جنوب أفريقيا، البلد الذي طوّر فيه مسيرته كمرتزق.
في فترة السيتنات تم التعاقد معه للتصدي لتمرد الحركة الانفصالية بإقليم كاتانغا في الكونغو الديمقراطية، وهو الصراع الذي ذاع صيته عالميا وأعطاه شهرة كبيرة هو وشركته "وايلد جيس" أو "اللإوز البري".
وفي عام 1978 تم عرض فيلم يحمل نفس اسم شركته، مستوحى من طبيعة عملها، وكان الشريط نفسه من بطولة ريتشارد برتون وروجر مور.