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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة "أشهر مرتزق في العالم" عن عمر 100 سنة

وفاة "أشهر مرتزق في العالم" عن عمر 100 سنة

وفاة "أشهر مرتزق في العالم" عن عمر 100 سنة
هسبريس - إفي
الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:30

توفى الكولونيل الآيرلندي السابق "ماد" مايك هور، الذي يعتبر أشهر مرتزق في العالم نظرا لعملياته في إفريقيا؛ ومنها محاولة الانقلاب العسكري التي حاول القيام بها في سيشل، في الثمانينات من القرن الماضي ولكنها باءت بالفشل.

وفارق هور الحياة في جنوب إفريقيا عن عمر يناهز 100 سنة، وذلك حسب ما أعلنت عائلته. وأعلن نجله كريس هواري، في بيان، أن الوفاة حدثت في مركز طبي بمدينة ديربان.

وخدم هواري، الذي ولد في مدينة كالكوتا الهندية أثناء خضوعها لاحتلال بريطانيا، في الحرب العالمية الثانية ولاحقا شارك في عمليات عسكرية في ميانمار، واستقر هواري في جنوب أفريقيا، البلد الذي طوّر فيه مسيرته كمرتزق.

في فترة السيتنات تم التعاقد معه للتصدي لتمرد الحركة الانفصالية بإقليم كاتانغا في الكونغو الديمقراطية، وهو الصراع الذي ذاع صيته عالميا وأعطاه شهرة كبيرة هو وشركته "وايلد جيس" أو "اللإوز البري".

وفي عام 1978 تم عرض فيلم يحمل نفس اسم شركته، مستوحى من طبيعة عملها، وكان الشريط نفسه من بطولة ريتشارد برتون وروجر مور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mehdi الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:58
يله دور مع الدورة،هذا هو اليوم الذي ينتظر المرتزقة وغيرهم وينتظرنا.وقسما بالله لايوجد إوز هناك.يوجد فقط العمل الصالح والمعاملة الحسنة ومسؤولية رعيتكم والحساب والعقاب.الله يرحم والديكم أحسنوا إلى أولادكم وزوجاتكم وأيتامكم وكل من في سفينتكم وكونوا من أمهر الربابنة عسى الله سبحانه وتعالى أن نفوز جميعا ونلحق فرحين بالشهداء والأولياء والصالحين.اللهم إشهد على صدق كلامي وكل من رأى الصواب في تعليقي.
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2 - أبوياسر الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:01
ماهي الأوصاف والنعوت التي كانت ستطلق على هذا الرجل لو كان عربي أو مسلم.
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