24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أحزاب إسبانية تقاطع خطاب الملك في البرلمان
- تركيا تعلن قتل 76 جنديا من الجيش السوري
- نقابة أطباء تحذر من "خصاص مهول" لمواجهة فيروس "كورونا"
- فارس: ظواهر إجرامية عالمية تؤرق منظومة العدالة
- الداخلة تشهد انطلاقة فعاليات ملتقى الطالب الدولي
"البلوتوقراطية" .. دول العالم تتجه نحو نظام "الرأسمالية المتوحشة" (5.00)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تلوح مجددا بخيار الحرب ضد المغرب - (99)
- "أساتذة التعاقد" يعلنون خوض إضراب طيلة 4 أيام - (42)
- "جزيرة البركان" تقف وراء الصراع البحري بين سلطات مدريد والرباط - (40)
- "المياه والغابات" تطوّق تكاثر الخنازير البرية بأرقى أحياء العاصمة - (35)
- دموع الآباء وزغاريد الأمهات تستقبل العائدين من "بؤرة كورونا" - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
براءة ناشط سياسي جزائري بعد 5 أشهر من سجنه
قضت محكمة جزائرية ببراءة ناشط سياسي بارز من تهمة المساس بالوحدة الوطنية التي وجهت إليه في شتنبر الماضي.
وقضى قاضي محكمة بئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، ببراءة الناشط السياسي البارز سمير بلعربي، الذي ارتبط اسمه بالحراك، من التهم المنسوبة إليه بعد خمسة أشهر من الحبس النافذ بسجن الحراش.
وكانت النيابة العامة التمست في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي ثلاثة سنوات سجنا نافذا بحق بلعربي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وأمر قاضي التحقيق بذات المحكمة يوم 17 شتنبر الماضي، بإيداع الناشط السياسي الحبس المؤقت بتهمة توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة.
وطالب الحراك الجزائري طوال الأسابيع الماضية بإطلاق سراح بلعربي، معتبرا أنه سجين رأي، لمواقفه التي اشتهر بها في مناهضة خطة السلطة لحل الأزمة في البلاد.