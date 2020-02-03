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الرئيسية | خارج الحدود | براءة ناشط سياسي جزائري بعد 5 أشهر من سجنه

براءة ناشط سياسي جزائري بعد 5 أشهر من سجنه

براءة ناشط سياسي جزائري بعد 5 أشهر من سجنه
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:50

قضت محكمة جزائرية ببراءة ناشط سياسي بارز من تهمة المساس بالوحدة الوطنية التي وجهت إليه في شتنبر الماضي.

وقضى قاضي محكمة بئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، ببراءة الناشط السياسي البارز سمير بلعربي، الذي ارتبط اسمه بالحراك، من التهم المنسوبة إليه بعد خمسة أشهر من الحبس النافذ بسجن الحراش.

وكانت النيابة العامة التمست في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي ثلاثة سنوات سجنا نافذا بحق بلعربي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وأمر قاضي التحقيق بذات المحكمة يوم 17 شتنبر الماضي، بإيداع الناشط السياسي الحبس المؤقت بتهمة توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة.

وطالب الحراك الجزائري طوال الأسابيع الماضية بإطلاق سراح بلعربي، معتبرا أنه سجين رأي، لمواقفه التي اشتهر بها في مناهضة خطة السلطة لحل الأزمة في البلاد.

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