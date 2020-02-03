تركيا تعلن قتل 76 جنديا من الجيش السوري

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الإثنين، عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوله إن القوات التركية قصفت 54 هدفا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وقتلت 76 جنديا من قوات الحكومة السورية.

كانت أنقرة قالت في وقت سابق اليوم إن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة ستة أتراك في إدلب. وفي وقت لاحق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ترد على مقتل الجنود.

ونقلت "الأناضول" عن آكار قوله أيضا إن القوات المسلحة التركية اتخذت "كل أشكال الإجراءات" في إدلب مضيفا أن أنقرة أخطرت موسكو التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.