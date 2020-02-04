وفيات جديدة ترفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 425 بالصين

هسبريس - وكالات

قال التلفزيون الرسمي بالصين، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير الجاري.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، أمس الاثنين، إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت السلطات أنه تم اكتشاف أحدث حالة إصابة بالفيروس لدى موظف يعمل في شركة "فيباستو" لقطع غيار السيارات في بلدة شتوكدورف، التابعة لدائرة شتارنبيرغ في مدينة ميونخ.

وقد تأكد حتى الآن إصابة 10 أشخاص بالفيروس المتحور في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.

وبعد أكثر من عشرة أيام على بدء الأزمة التي أدت إلى فرض الحجر الصحي على مقاطعة هوبي في وسط الصين، وفيها مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، عاودت أسواق المال الصينية العمل بداية الأسبوع مسجلة خسائر بحوالي 8% في بورصتي شنغهاي وشينزن.

وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـ"قصور" في التجاوب، معترفة خلافا للعادة بأنها تعول على باقي العالم لمواجهة الأزمة.

وطالبت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بتحسين جهاز التجاوب مع الحالات الطارئة، إثر ظهور "قصور وصعوبات في الرد على الوباء".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شونيانغ، في مؤتمر صحافي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية". وأفادت بأن بلدانا عدة، بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أرسلت لوازم طبية.

وأوضحت وزارة الصناعة أن البلاد تسعى إلى استيراد حاجاتها من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.