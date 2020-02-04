24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أسرار رقم تسعة (5.00)

  2. حملة جهوية لطب العيون تنطلق من مدينة الصويرة (5.00)

  3. "العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)

  4. خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)

  5. المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ولاية ألمانية تعتزم حظر ارتداء النقاب بالمدارس

ولاية ألمانية تعتزم حظر ارتداء النقاب بالمدارس

ولاية ألمانية تعتزم حظر ارتداء النقاب بالمدارس
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 19:43

تعتزم وزيرة التعليم المحلية بولاية بادن فورتمبرغ، جنوبي ألمانيا، حظر ارتداء الغطاء الكامل للوجه (النقاب) في المدارس بولايتها.

وقالت سوزانا أيزنمان، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن قرارا قضائيا صدر حديثا في هامبورغ بهذا الشأن، أوضح أنه انطلاقا من أسباب تتعلق بالأمن القانوني، هناك حاجة لسند قانوني من أجل فرض حظر على ارتداء النقاب في المدارس.

وأضافت أيزنمان: "انطلاقا من هذا السبب نعتزم تعديل قانوننا المدرسي بأقصى سرعة ممكنة".

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ أكدت في قرارها إلغاء حظر ارتداء غطاء الوجه ضد تلميذة بالمدينة.

وجاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لإلزام أم الفتاة، البالغة 16 عاما، بأن تجعل ابنتها تكشف وجهها في الحصة المدرسية، وأضافت المحكمة: "يمكن للتلميذة الاستفادة من حرية العقيدة المحمية دون ضغط أو قيد".

وقالت أيزنمان: "لحرية العقيدة حدود أيضا- تحديدا في مدارسنا، عندما لا يستطيع المدرسون النظر لوجه تلميذاتهم. لن نسكت على وجود غطاء كامل للوجه في مدارسنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.