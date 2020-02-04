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كُتّاب وآراء
الإعدام لإيراني أدين بتهمة التجسس لصالح أمريكا
قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران إن حكما بالإعدام صدر بحق رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
ونسبت وكالة أنباء فارس إلى المتحدث غلام حسين إسماعيلي قوله: "جرت محاكمة أمير رحيم بور، الذي كان جاسوسا لـCIA وحصل على مبلغ كبير من المال وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأمريكي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وستشهدون تنفيذه قريبا".
وكان إسماعيلي قد قال إن أحكاما بالسجن صدرت بحق اثنين من موظفي مؤسسة خيرية لاتهامات مماثلة.