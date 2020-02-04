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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلجيكا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 14:45

أعلنت وزيرة الصحة في حكومة تصريف الأعمال البلجيكية، ماغي دي بلوك، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، ضمن المواطنين البلجيكيين التسعة الذين تم ترحيلهم، مساء أول أمس الأحد، من مدينة ووهان الصينية.

وقالت دي بلوك في ندوة صحفية: "من بين البلجيكيين التسعة الذين عادوا، مساء يوم الأحد من ووهان، مركز وباء فيروس كورونا الذي يستعر حاليا في الصين، أصيب شخص واحد بهذا الالتهاب الرئوي الفيروسي"، مضيفة أن المريض يعالج في مستشفى ببروكسيل.

وحسب الوزيرة فإن نتائج اختبار الرعايا البلجيكيين الثمانية الآخرين، الذين تمت إعادتهم من ووهان، كانت سلبية.

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