وفيات فيروس كورونا تثير موجة هلع في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

نفت الجزائر ما تردد عن حدوث وفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد .

وقال مدير مستشفى القطار بالعاصمة الجزائر، عصام الدين بويوسف، في ندوة صحافية:"ما تم تداوله عن وفاة ثلاث نساء بالعاصمة مؤخرا بفيروس كورونا عار تماما عن الصحة وإنما هي حالات انفلونزا موسمية".

وأشار إلى أن "كل حالات الإنذار التي تلقاها المستشفى ليست فيروس كورونا"، قائلا :"لا وجود لأي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر.".

وكشف بويوسف عن سلامة جميع العائدين من الصين الذين نقلتهم الطائرة الجزائرية مستهل الأسبوع الجاري

وكانت وسائل إعلام جزائرية تداولت خبرا عن اكتشاف فيروس كورونا الجديد لدي مواطن صيني وصل لمستشفى القطار، متأثرا بأعراض مشابهة لتلك المتداولة عن الفيروس ما أدى إلى هروب عدد من المرضى من المستشفى.