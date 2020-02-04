24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدرب "تشلسي" يتحسر على عدم التعاقد مع زياش
- تبادل اتهامات يرافق وفاة رضيع بمشفى السويسي
- أمرابط يفضّل التنافسية على 500 مليون سنتيم
- يوفنتوس الإيطالي يراهن على تألق "ثنائي مغربي"
- جريمة تحت المجهر
"العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)
خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)
- بوريطة يرفض "المزايدات" حول الموقف المغربي من "صفقة القرن" - (109)
- رصاصات الشرطة تضع حدّا لحياة "حامل سيف" - (90)
- كاتب مغربي يطلق نداءً للانضمام إلى "ضحايا حكومة العدالة والتنمية" - (89)
- الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس" - (62)
- القوات المسلحة الملكيّة تتقدم في ترتيب أقوى الجيوش عبر العالم - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفيات فيروس كورونا تثير موجة هلع في الجزائر
نفت الجزائر ما تردد عن حدوث وفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد .
وقال مدير مستشفى القطار بالعاصمة الجزائر، عصام الدين بويوسف، في ندوة صحافية:"ما تم تداوله عن وفاة ثلاث نساء بالعاصمة مؤخرا بفيروس كورونا عار تماما عن الصحة وإنما هي حالات انفلونزا موسمية".
وأشار إلى أن "كل حالات الإنذار التي تلقاها المستشفى ليست فيروس كورونا"، قائلا :"لا وجود لأي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر.".
وكشف بويوسف عن سلامة جميع العائدين من الصين الذين نقلتهم الطائرة الجزائرية مستهل الأسبوع الجاري
وكانت وسائل إعلام جزائرية تداولت خبرا عن اكتشاف فيروس كورونا الجديد لدي مواطن صيني وصل لمستشفى القطار، متأثرا بأعراض مشابهة لتلك المتداولة عن الفيروس ما أدى إلى هروب عدد من المرضى من المستشفى.