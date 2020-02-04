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كُتّاب وآراء
مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لجنوب إفريقيا
أصدرت إحدى محاكم جنوب إفريقيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2009 و2018، جراء عدم مثوله أمامها الثلاثاء لاستجوابه في قضية فساد وذلك جراء أسباب صحية محتملة.
وجاءت المذكرة بناء على طلب من النيابة جراء عدم تقديم زوما، وفريقه القانوني، تبريرا مناسبا لغيابه الذي يعتير بمثابة جريمة في القانون الجنوب إفريقي.
وأكدت القاضية دهايا بيلياي، التي ترأست الجلسة، أن مذكرة التوقيف ستسري إذا لم يمثل زوما أمامها خلال الجلسة المقبلة، المقررة في 6 ماي المقبل، أو في حال عدم تقديمه التبرير المناسب لغيابه.
وكان محامي زوما، الذي أُجبر على الاستقالة من جانب حزبه في فبراير 2018 بسبب العديد من الفضائح، قد قدم وثيقة صادرة بشكل محتمل من مستشفى عسكري تفيد بأن "الرئيس السابق مريض".
واعتبرت القاضية أن الوثيقة غير قانونية بعدما شككت النيابة في أن تكون "صادرة عن أطباء حقيقيين".
ويواجه زوما في هذه القضية اتهامات بالتورط في فساد وتلاعب وغسيل أموال على علاقة بصفقة أسلحة موقعة في تسعينيات القرن الماضي مع شركة "تاليس" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الدفاعية.