24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نقابة أطباء تحذر من "خصاص مهول" لمواجهة فيروس "كورونا" (5.00)

  2. أسرار رقم تسعة (5.00)

  3. حملة جهوية لطب العيون تنطلق من مدينة الصويرة (5.00)

  4. "العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)

  5. خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لجنوب إفريقيا

مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لجنوب إفريقيا

مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لجنوب إفريقيا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 17:51

أصدرت إحدى محاكم جنوب إفريقيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2009 و2018، جراء عدم مثوله أمامها الثلاثاء لاستجوابه في قضية فساد وذلك جراء أسباب صحية محتملة.

وجاءت المذكرة بناء على طلب من النيابة جراء عدم تقديم زوما، وفريقه القانوني، تبريرا مناسبا لغيابه الذي يعتير بمثابة جريمة في القانون الجنوب إفريقي.

وأكدت القاضية دهايا بيلياي، التي ترأست الجلسة، أن مذكرة التوقيف ستسري إذا لم يمثل زوما أمامها خلال الجلسة المقبلة، المقررة في 6 ماي المقبل، أو في حال عدم تقديمه التبرير المناسب لغيابه.

وكان محامي زوما، الذي أُجبر على الاستقالة من جانب حزبه في فبراير 2018 بسبب العديد من الفضائح، قد قدم وثيقة صادرة بشكل محتمل من مستشفى عسكري تفيد بأن "الرئيس السابق مريض".

واعتبرت القاضية أن الوثيقة غير قانونية بعدما شككت النيابة في أن تكون "صادرة عن أطباء حقيقيين".

ويواجه زوما في هذه القضية اتهامات بالتورط في فساد وتلاعب وغسيل أموال على علاقة بصفقة أسلحة موقعة في تسعينيات القرن الماضي مع شركة "تاليس" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الدفاعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.