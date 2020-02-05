الرئيس التركي يهدد بمهاجمة مواقع الجيش السوري

هسبريس ـ مُتابعة

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بشن هجوم على الجيش السوري في حال عدم انسحابه من منطقة إدلب، اخر معقل للفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا.

الرئيس التركي، في خطاب بأنقرة نقلته قناة "ان تي في"، قال: "اثنتان من نقاطنا للمراقبة الـ12 تتواجدان خلف خط الجيش السوري. في حال عدم انسحاب النظام، في فبراير الجاري، ستضطر تركيا إلى التحرك بنفسها".

وقال أردوغان إنه أكد للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الجيش السوري يجب أن يحترم اتفاق "سوتشي" المبرم بين أنقرة وموسكو، في عام 2018، لتقليل التوتر في إدلب السورية.

ووقع تصعيد للتوتر الأثنين الماضي بسبب هجوم من الجيش السوري في إدلب أسفر عن مقتل ثمانية أتراك؛ بينهم خمسة جنود، وردت تركيا بشن هجوم على قوات دمشق؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

روسيا، التي تدعم نظام بشار الأسد عسكريا لكنها تقيم علاقات جيدة مع أنقرة، اتهمت تركيا بعدم تطبيق اتفاقيات "سوتشي" بدعم الفصائل السورية المعارضة التي تقاتل في إدلب؛ وتعتبرها موسكو جماعات إرهابية.