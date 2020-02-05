تقرير: قتل البغدادي لم يضعف قدرات تنظيم "داعش"

هسبريس - أ.ف.ب

أظهر تقرير هيئة أمريكية مستقلة، أن تنظيم الدولة الإسلامية حافظ على قدراته في سوريا، على الرغم من مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، وحذر من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور الجهاديين.

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام في البنتاغون، وهو هيئة مستقلة مكلفة تحقيقات داخلية، أن مقتل البغدادي أواخر السنة الماضية في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا لم يؤثر على قدرات التنظيم الجهادي.

تزعم البغدادي (48 عاما) تنظيم الدولة الإسلامية اعتبارا من 2014، وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم، وترأس "خلافة" امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا؛ لكن بعد انهيارها تحول التنظيم إلى العمليات السرية.

وقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 27 أكتوبر الماضي، وأعلن التنظيم تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التقرير، نقلا عن القيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن تنظيم الدولة الإسلامية "حافظ على لحمته، مع هيكلة قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن ووجود في غالبية المناطق الريفية في سوريا".

واستنتجت كل من القيادة الأمريكية الوسطى ووكالة الاستخبارات العسكرية أن مقتل البغدادي "لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا".

وامتد التوتر بين واشنطن وطهران إلى الأراضي العراقية الشهر الماضي؛ فقد قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في بغداد في 3 يناير، وردت طهران مستهدفة قاعدتين في العراق يستخدمهما جنود أمريكيون.

وفي العراق، علقت القوات الأمريكية عملياتها ضد تنظيم الدولية الإسلامية بعد مقتل سليماني، للتركيز على حماية قرابة 5200 عسكري أمريكي في العراق.

ويقدم التحالف، بقيادة أمريكية، التدريب والدعم الجوي للقوات العراقية منذ 2014 لمساعدتها في دحر تنظيم الدولة الإسلامية؛ لكن تعليق العمليات يعني أن ليس بإمكانه القيام بعمليات أو شن ضربات.

وصوّت البرلمان العراقي على رحيل القوات الأمريكية؛ لكن واشنطن رفضت ذلك القرار. واستأنفت القوات العراقية عملياتها ضد الجهاديين مع التحالف، بقيادة أمريكية في نهاية يناير.

وقال تقرير المفتش العام: "لم يتضح ما إذا ستكون القوات الأمريكية قادرة على البقاء في العراق أو مدى عملياتها"، مضيفا: "لكن من دون وجود للقوات الأمريكية في العراق، سيعاود تنظيم الدولة الإسلامية على الأرجح الظهور" في هذا البلد.