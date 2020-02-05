بلغاريا توقف الطرود البريدية القادمة من الصين

هسبريس ـ مُتابعة

قررت بلغاريا رسميا وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الصين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن البريد الوطني البلغاري أنه قرر وقف قبول الطرود البريدية القادمة من الصين، موضحا أن القرار أملته الظروف الصحية الطارئة في الصين، وتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد .

وأوضحت مصادر إعلامية أن القرار اتخذ أيضا بسبب توقف الرحلات الجوية لشركات الطيران البلغارية والعالمية التي يتعاون معها بريد البلاد، والتي تؤمن الرحلات في اتجاه بكين وشنغهاي وغوانغزو.