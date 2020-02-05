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كُتّاب وآراء
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بلغاريا توقف الطرود البريدية القادمة من الصين
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 22:55
قررت بلغاريا رسميا وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الصين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأعلن البريد الوطني البلغاري أنه قرر وقف قبول الطرود البريدية القادمة من الصين، موضحا أن القرار أملته الظروف الصحية الطارئة في الصين، وتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد .
وأوضحت مصادر إعلامية أن القرار اتخذ أيضا بسبب توقف الرحلات الجوية لشركات الطيران البلغارية والعالمية التي يتعاون معها بريد البلاد، والتي تؤمن الرحلات في اتجاه بكين وشنغهاي وغوانغزو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Mosi الأربعاء 05 فبراير 2020 - 23:41
هذه هي المرة الثالثة التي اعلق على موضوع الطرود البريدية القادمة من الصين و التي لم تعلمنا الدولة انها اتخذت اي اجراء اواءها سواء بمنع استقبالها او بتعقيمها فور وصولها...
واتمنى ان لا اعلق على هذا الموضوع مستقبلا بعد ان تقع الفأس في الرأس....
الفيروس لا يحتاج الى شخص ليحمله في خياشيمه او امعائه ليجتاز به الحدود...قد تكفي عطسة او ملامسة بعد الخروج من المرحاض لعميل تجاري او موظف بريد او موظف شحن على ظرف بريدي لكي يصل الفيروس مجانا الى هنا...وقس على ذلك كم الاشخاص الذين سيلامسون ذلك الظرف البريدي منذ وصوله الى احد المطارات او الموانيء هنا الى ان يستلمه المواطن...
نصيحة اخيرة لكل المغاربة الذين يستوردون بضائع من الصين سواء عبر aliexpress او غيره...رجااااءا توقفوا عن فعل ذلك في هذه المرحلة الدقيقة...فالمغرب لن يستطيع بناء مستشفى وتجهيزه في 8 ايام كما فعلت الصين...
واتمنى ان لا اعلق على هذا الموضوع مستقبلا بعد ان تقع الفأس في الرأس....
الفيروس لا يحتاج الى شخص ليحمله في خياشيمه او امعائه ليجتاز به الحدود...قد تكفي عطسة او ملامسة بعد الخروج من المرحاض لعميل تجاري او موظف بريد او موظف شحن على ظرف بريدي لكي يصل الفيروس مجانا الى هنا...وقس على ذلك كم الاشخاص الذين سيلامسون ذلك الظرف البريدي منذ وصوله الى احد المطارات او الموانيء هنا الى ان يستلمه المواطن...
نصيحة اخيرة لكل المغاربة الذين يستوردون بضائع من الصين سواء عبر aliexpress او غيره...رجااااءا توقفوا عن فعل ذلك في هذه المرحلة الدقيقة...فالمغرب لن يستطيع بناء مستشفى وتجهيزه في 8 ايام كما فعلت الصين...
2 - رشيد اسبانيا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 23:48
الله يحفظ من هذا المرض. في العمل عندي اتصال ولمس دائم بسلع صنية. لكن قلة العمل واهل البلد عندهم، القليل من التخوف ويكتفون فقط بالقول: ممكن ان يصل الفيروس في شاحنات سلع.
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