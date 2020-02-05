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الرئيسية | خارج الحدود | "حمس" تطالب "تبون" بإطلاق سراح سجناء الحراك

"حمس" تطالب "تبون" بإطلاق سراح سجناء الحراك

"حمس" تطالب "تبون" بإطلاق سراح سجناء الحراك
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 19:59

طالب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامي، التنظيم المعروف بـ"حمس"، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"ضرورة الاستمرار في إجراءات التهدئة وإطلاق سراح سجناء الحراك".

وحسب بيان الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر فقد بحث تبون مع رئيس "حمس" ملف الإصلاحات، وضرورة إجراء انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد تعديل الدستور والقانون الانتخابات.

"عبر رئيس الحركة لرئيس الجزائر عن أن النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة، هي النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور، ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا، وأن ذلك ممكن حين يتوفر حكم راشد، واستقرار سياسي واجتماعي و الطريق إلى ذلك هو الحوار والتوافق وشرعية ومصداقية وقوة المؤسسات"، وفق المصدر.

وأكد مقري على "ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفساد، تقوم على العدالة والشفافية والمساواة في الفرص والتعجيل في بناء المؤسسة الاقتصادية الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل بلا إقصاء".

وأضاف البيان: " تضمن اللقاء أيضا الحديث عن القضايا الخارجية لا سيما الملف الليبي، الذي تطابقت حوله وجهات النظر مع الرئيس من خلال الحرص على أن يكون الحل في ليبيا سلميا سياسيا، وبين الليبيين أنفسهم ورفض التدخل الخارجي، كما ثمن وفد الحركة عودة الجزائر إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا الملف الحساس والمعقد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - امينة البليدة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:32
لازال الحرتك مستمر إلى ان تزيح النطام البوتفليقي العجوز من السلطة.و من صوت هو شعب العصابة يعني عناصر الجيش العجزة و الشرطة بزي مدني.تبون الكوكايين دمية العسكر و مشروع فرنسا الجديد ضذا عن إرادة الشعب..وقريبا يتنحاو كاع والحرية لجميع المعتقلين
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2
2 - الرءي الآخر الأربعاء 05 فبراير 2020 - 20:51
و انتم لا أحد يستطيع قول كلمة واحدة لسيدكم
الحمد لله في الجزائر كل يوم يلتقي الرئيس بالمعارضة
و يستمع لهم
أين انتم من كل هدا، تعرفوا غير الركوع و السجود لغير الله و تنتقضون الاوضاع في البلدان العربية الاخرى
انشاء الله يطلق سراح الزفزافي ألي قال عاش الشعب
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0
3 - Aisa الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:00
مشكل كبير اصبح المغرب العربي يحكمها الجنرالات كالجزاءر ومصر والسودان وليبيا هذه الثورة سقطت النظام واصبحت اخطر مما كانت فيه.
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4 - لقنادسة صالح الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:01
وحده الحراك هو من يقرر خارطة الطريق ولا شرعية لمن سواه الطغمة الحاكمة بقوة السلاح والمؤامرة على الشعب الجزائري الحر ستحاكم ان عاجلا اواجلا على خيانة الوطن والشعب ونهب ثروات البلاد والتلاعب بمصير الملايين من ابناء الجزائر الحرة
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