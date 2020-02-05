عمليات احتيال تستهدف معاشات تقاعدية في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية عن عملية احتيال كبرى تورط فيها مجموعة من الأشخاص يشتبه في أنهم استحوذوا عن طريق التزوير والنصب والاحتيال خلال عام 2019 على معاشات تقاعدية لمتوفين والتي كلفت أزيد من 6 مليون أورو لمؤسسات الضمان الاجتماعي.

وقال بيان للشرطة الوطنية الإسبانية إن هذه العملية، التي تم تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كتابة الدولة لالمكلفة بالضمان الاجتماعي، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 مشتبها به بينما خضع 25 آخرون لتحقيقات وأبحاث مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في ارتكابهم لحوالي 55 عملية نصب واحتيال ضد مؤسسات الضمان الاجتماعي مرتبطة أساسا بتزوير المستندات والحصول بطريقة غير قانونية وغير شرعية على أموال الضمان الاجتماعي .

وأوضح نفس المصدر أن التحقيقات حول هذه القضية الذي انطلقت بعد تلقي مصالح الأمن لعدة شكايات عن تنامي عمليات مشبوهة للنصب والاحتيال على مؤسسات الضمان الاجتماعي شملت 21 إقليما إسبانيا لاسيما بآلابا وأليكانتي وألميريا وأستورياس وبرشلونة وكاسيريس وكانتابريا وقرطبة وخيرونا وهويلفا لا كورونيا ولاس بالماس ومدريد ومالقة ومورسيا .

وأضاف أن الأمر يتعلق بعدة أشخاص بعضهم يقيم في ألمانيا والشيلي والإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا وفنزويلا يشتبه تورطهم في الاستيلاء عن طريق التزوير والنصب والاحتيال على معاشات التقاعد الخاصة بالمتوفين والتي تقدر ب 6 مليون و 357 ألف و 510 أورو .

وأشار إلى أن مصالح الأمن أجرت تحريات همت حوالي 12 ألف و 586 عملية تحويل غير قانونية و 23 حالة غش وتزوير مع تحويل أكثر من 100 ألف أورو من صناديق الضمان الاجتماعي وذلك على مدى أكثر من عشر سنوات .