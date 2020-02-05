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الرئيسية | خارج الحدود | طائرة تتعرض للتحطّم أثناء الهبوط في إسطنبول

طائرة تتعرض للتحطّم أثناء الهبوط في إسطنبول

طائرة تتعرض للتحطّم أثناء الهبوط في إسطنبول
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:05

تحطمت طائرة تابعة لخطوط "بيغاسوس" التركية، مساء اليوم الأربعاء، بعد انزلاقها عن المدرج أثناء عملية الهبوط في مطار "صبيحة: في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول.

وأفادت صحيفة "حرييت" بأن المركبة الجوية، التي كانت في رحلة داخلية من إزمير إلى إسطنبول، خرجت عن مسارها وانزلقت عن الطريق ثم تحطمت.

وأوضح المصدر نفسه أن فرق المطافئ والشرطة وصلت إلى المكان وتقوم حاليا بالمطلوب منها، وأبرز أنه جرى توجيه جميع الرحلات الجوية إلى مطار إسطنبول.

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