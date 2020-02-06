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كُتّاب وآراء
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق زراعية في رفح
جددت إسرائيل، ليلة الأربعاء الخميس، غاراتها على غزة بعد إعلانها عن إطلاق قذيفتي "هاون" من القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات استهدفت أراض زراعية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وجاء ذلك بعد إعلان مصادر إسرائيلية عن سقوط قذيفتين، أطلقتا من قطاع غزة، على بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع؛ دون وقوع إصابات أو أضرار.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين ، وذلك في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين؛ بشكل شبه يومي.
وسبق القصف إعلان إسرائيل تقليص مساحة الصيد أمام الفلسطينيين في قطاع غزة، من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، بدعوى الرد على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة.