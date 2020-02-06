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الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
الخميس 06 فبراير 2020 - 00:00
قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية إن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الثانية عشرة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وكشفت الإدارة رصد الحالة الجديدة في ويسكونسن، وأن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه، وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم؛ بينما لم تذكر معلومات عن حالة المريض.