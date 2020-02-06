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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين

"كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين

"كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 فبراير 2020 - 01:35

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي وسط الصين، اليوم الخميس، إن المنطقة سجلت 70 حالة وفاة جديدة، أمس الأربعاء، و2987 إصابة حديثة مؤكدة بفيروس كورونا.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات بالإقليم إلى 549 ، أما العدد الكلي للإصابات المرتبطة بهذا الفيروس القاتل فإنها تعادل 19665 حالة إصابة.

وإقليم هوبي هو مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو معزول فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين، مع إغلاق محطات القطارات والمطارات به وإغلاق طرقه.

وتم رصد الفيروس أول مرة في ووهان، عاصمة الإقليم، ويعتقد أن مصدره سوق للمأكولات البحرية في المدينة، بينما كان عدد حالات الوفيات بالإقليم يوم الثلاثاء 65 حالة؛ وعدد الإصابات 3156.

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