24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
- إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
- "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
- هزيمة طنجة أمام الحسنية
- إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
حريم الباشا.. هكذا عاشت عشرات النساء في قصر الڭلاوي بمراكش (5.00)
"كازانيرشور".. "مدينة" توفر 30 ألف منصب شغل بالدار البيضاء (5.00)
محمد التيمومي .. "صانع أفراح" الكرة المغربية أيام "الزمن الجميل" (5.00)
- بوريطة يُشيد بالعلاقات مع إسبانيا: "أحسن من الجزائر وموريتانيا" - (76)
- تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة - (54)
- أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية - (52)
- تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم سنة 2019 - (49)
- الأمازيغيّة والمَغاربة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
أعلنت التلفزة العمومية الجزائرية، استنادا لمرسوم رئاسي، أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، كمال الدين شيخي، أعفي من مهامه وتم تعويضه بتوفيق حكار.
وكان حكار يشغل منصب نائب رئيس مسؤول عن "تطوير الأعمال والتسويق" بالشركة، كما سبق له أن قاد فريق العمل المكلف بإعداد القانون الجديد حول المحروقات.
منذ العام 2000 تولى 11 شخصا منصب الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك"، مقابل سبعة ما بين 1963 و1988.
ولم تتجاوز الفترة التي قضاها كمال الدين شيخي على رأس الشركة الوطنية للمحروقات ثلاثة أشهر.