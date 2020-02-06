إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت التلفزة العمومية الجزائرية، استنادا لمرسوم رئاسي، أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، كمال الدين شيخي، أعفي من مهامه وتم تعويضه بتوفيق حكار.

وكان حكار يشغل منصب نائب رئيس مسؤول عن "تطوير الأعمال والتسويق" بالشركة، كما سبق له أن قاد فريق العمل المكلف بإعداد القانون الجديد حول المحروقات.

منذ العام 2000 تولى 11 شخصا منصب الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك"، مقابل سبعة ما بين 1963 و1988.

ولم تتجاوز الفترة التي قضاها كمال الدين شيخي على رأس الشركة الوطنية للمحروقات ثلاثة أشهر.