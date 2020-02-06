مصرع مقاتلين بقصف جوي قرب العاصمة السورية

هسبريس ـ مُتابعة

لقي 12 مقاتلا مصرعهم، في قصف جوي نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الى طائرات إسرائيلية قال إنها استهدفت ليلا مجموعات موالية لإيران في مواقع قريبة من دمشق وجنوب سوريا.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن المرصد، الموجود مقره في لندن، تأكيده مصرع سبعة مقاتلين أجانب في منطقة الكسوة جنوب دمشق، حيث تتواجد قوات إيرانية ومجموعات موالية لها، وأيضا مقتل خمسة سوريين موالين لإيران في منطقة إزرع؛ التابعة لمحافظة درع في جنوب البلاد.

وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري سوري، ذكرت "تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري، اليوم الخميس، لموجتين من العدوان الجوي (..) استهدفت بعض مواقعها العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق"، مسجلة إصابة ثمانية مقاتلين بجروح.

وبحسب متتبعين ميدانيا للشأن السوري قد تكون إسرائيل قد عمدت، في الأعوام الأخيرة، الى تكثيف وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.