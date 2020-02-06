24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
- إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
- "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
- هزيمة طنجة أمام الحسنية
- إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)
هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)
تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)
اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)
- تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة - (75)
- أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية - (57)
- اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين - (51)
- أحزاب مغربية تبحث عن موطئ قدم في الخريطة السياسية القادمة - (33)
- رسميا .. تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط إجراءات عزل ترامب - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع مقاتلين بقصف جوي قرب العاصمة السورية
لقي 12 مقاتلا مصرعهم، في قصف جوي نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الى طائرات إسرائيلية قال إنها استهدفت ليلا مجموعات موالية لإيران في مواقع قريبة من دمشق وجنوب سوريا.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن المرصد، الموجود مقره في لندن، تأكيده مصرع سبعة مقاتلين أجانب في منطقة الكسوة جنوب دمشق، حيث تتواجد قوات إيرانية ومجموعات موالية لها، وأيضا مقتل خمسة سوريين موالين لإيران في منطقة إزرع؛ التابعة لمحافظة درع في جنوب البلاد.
وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري سوري، ذكرت "تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري، اليوم الخميس، لموجتين من العدوان الجوي (..) استهدفت بعض مواقعها العسكرية في محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق"، مسجلة إصابة ثمانية مقاتلين بجروح.
وبحسب متتبعين ميدانيا للشأن السوري قد تكون إسرائيل قد عمدت، في الأعوام الأخيرة، الى تكثيف وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.