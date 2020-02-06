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كُتّاب وآراء
إصابة أجانب مقيمين في الصين بـ"فيروس كورونا"
ارتفع عدد المواطنين الأجانب المقيمين في الصين الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد إلى 19 شخصا، وفق ما أكدت السلطات الصينية الخميس.
وكانت حصيلة سابقة تشير إلى إصابة 16 أجنبيا بالداء، بينهم اثنان تعافيا من الإصابة وخرجا من المستشفى، بينما لا يزال 14 آخرون في الحجر الصحي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، في بيان، إنه "تم تأكيد إصابة إجمالي 19 أجنبيا بفيروس كورونا الجديد، تعافى اثنان منهم وخرجا من المستشفى بينما مازال هناك 17 شخصا يتلقون العلاج في العزل". ولم تشر المتحدثة إلى جنسيات هؤلاء الأجانب المصابين بفيروس كورونا، ولا المناطق التي سجلت فيها هذه الإصابات.
وذكرت هوا أن بلادها أعطت حياة وصحة المواطنين الصينيين والأجانب الموجودين في الصين الأولوية، مضيفة أن الحكومة قدمت معلومات بلغات متعددة وخدمات إرشاد في الوقت المناسب، للأجانب فيما يتعلق بالحد من الوباء والسيطرة عليه في الصين.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية والحكومات المحلية المعنية، أصدرت بيانات للسفارات والقنصليات الأجنبية في الصين للرد على مخاوفهم بطريقة مناسبة، مبرزة أن مقاطعات ومدنا عديدة ضمت الأجانب الذين يعيشون فيها لآلية عمل الحكومات والمجتمعات المحلية لتلبية احتياجاتهم في الحياة ومنع الوباء والعلاج.
وقالت المتحدثة "أعطت الصين أهمية كبيرة لمواجهة انشغالات وطلبات المواطنين الأجانب في الصين، خاصة الذين يعيشون في ووهان بمقاطعة هوبي"، مضيفة أن هوبي تعزز منع الوباء والعلاج فيما يتعلق بالأجانب وتقدم إرشادات للمرضى الأجانب، وفقا لنظام التشخيص والعلاج المتدرج.
وأضافت أن الصين "سوف تواصل رعاية المواطنين الأجانب في بلدنا كما تعامل أولادها، وتضمن ظروف عملهم ومعيشتهم".
يذكر أن مجموعة من البلدان قامت بإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان، مركز تفشي الداء، عبر تنظيم رحلات جوية خاصة، فيما تعتزم بلدان أخرى تنظيم عمليات مماثلة. كما حذرت العديد من البلدان مواطنيها من السفر إلى الصين، أو أغلقت حدودها في وجه القادمين من هذا البلد الاسيوي، فيما علقت مجموعة من شركات الطيران رحلاتها من وإلى الصين.
وتصاعدت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" الجديد بالصين إلى 563 شخصا، من بينها 70 حالة وفاة سجلت يوم أمس في إقليم هوبي مركز تفشي الداء، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 28 ألف و18 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم الأربعاء.