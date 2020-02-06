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كُتّاب وآراء
الرئيس الجزائري "تبون" يطلق سراح آلاف السجناء
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مرسوما لإطلاق سراح 6294 سجينا محكوم عليهم نهائيا، والذين تساوي أو تقل عقوباتهم عن 18 شهرا.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: " يرتفع بذلك عدد الذين شملهم العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين، الحالي والسابق الصادر في أول فبراير الجاري، إلى 9765 محبوسا".
وأضاف المصدر :"يستثني المرسومان الرئاسيان الأشخاص المحكوم عليها في قضايا جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس، والقتل والتجارة في المخدرات وقتل الأصول، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد، وتبييض الأموال والتهريب والمخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال".
وجرى توقيع مرسوم رئاسي آخر، أمس الاربعاء، بإطلاق سراح ما يزيد عن 3000 من المتواجدين في السجون الجزائرية