24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)

  2. هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)

  3. تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)

  4. اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)

  5. السلطة تتجند لتحرير الملك العمومي بجماعة تغدوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الجزائري "تبون" يطلق سراح آلاف السجناء

الرئيس الجزائري "تبون" يطلق سراح آلاف السجناء

الرئيس الجزائري "تبون" يطلق سراح آلاف السجناء
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 فبراير 2020 - 14:52

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مرسوما لإطلاق سراح 6294 سجينا محكوم عليهم نهائيا، والذين تساوي أو تقل عقوباتهم عن 18 شهرا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: " يرتفع بذلك عدد الذين شملهم العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين، الحالي والسابق الصادر في أول فبراير الجاري، إلى 9765 محبوسا".

وأضاف المصدر :"يستثني المرسومان الرئاسيان الأشخاص المحكوم عليها في قضايا جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس، والقتل والتجارة في المخدرات وقتل الأصول، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد، وتبييض الأموال والتهريب والمخالفات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال".

وجرى توقيع مرسوم رئاسي آخر، أمس الاربعاء، بإطلاق سراح ما يزيد عن 3000 من المتواجدين في السجون الجزائرية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كلمة السر... الخميس 06 فبراير 2020 - 15:16
إطلاق سراح المعتقلين والإجراءات الترقيعية لإمتصاص غضب الجزائريين لن تجدي نفعا في نفس سياسة النظام المتبعة مند الإستقلال... وكلمة السر هم وحدهم من يعرفها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.