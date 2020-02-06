الإمارات تنفى وفاة إمرأة فلبينية بفيروس "كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

نفت سلطات الإمارات العربية المتحدة صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة إمرأة فلبينية، في إمارة دبي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، إن التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية، في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، غير صحيحة.

وأضاف المكتب، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب بالجهاز التنفسي، وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بفيروس كورونا.