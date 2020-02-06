24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
- إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
- "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
- هزيمة طنجة أمام الحسنية
- إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)
هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)
تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)
اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)
- تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة - (75)
- هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين - (63)
- اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين - (58)
- أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية - (57)
- المفوضية الأوروبية تبتز المغرب بالمنتجات القادمة من الصحراء - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تنفى وفاة إمرأة فلبينية بفيروس "كورونا"
نفت سلطات الإمارات العربية المتحدة صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة إمرأة فلبينية، في إمارة دبي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، إن التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية، في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، غير صحيحة.
وأضاف المكتب، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب بالجهاز التنفسي، وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بفيروس كورونا.