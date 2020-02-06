24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)

  2. هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)

  3. تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)

  4. اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)

  5. السلطة تتجند لتحرير الملك العمومي بجماعة تغدوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تنفى وفاة إمرأة فلبينية بفيروس "كورونا"

الإمارات تنفى وفاة إمرأة فلبينية بفيروس "كورونا"

الإمارات تنفى وفاة إمرأة فلبينية بفيروس "كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 فبراير 2020 - 17:35

نفت سلطات الإمارات العربية المتحدة صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة إمرأة فلبينية، في إمارة دبي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، إن التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية، في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، غير صحيحة.

وأضاف المكتب، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب بالجهاز التنفسي، وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بفيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.