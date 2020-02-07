24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:17
|13:47
|16:41
|19:07
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البرنامج الوطني للماء يخصص 186 سدا لدرعة
- وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام
- معاناة محجوبة
- الداخلة.. مغاربة وإسبان يسائلون التنمية المستدامة
- خطر حوادث السير .. نزلة البرد تمنعك من قيادة السيارة!
هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)
- هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين - (81)
- المفوضية الأوروبية تبتز المغرب بالمنتجات القادمة من الصحراء - (70)
- اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين - (63)
- المغرب يستقطب 13 مليون سائح .. والمداخيل 78 مليار درهم - (35)
- أحزاب مغربية تبحث عن موطئ قدم في الخريطة السياسية القادمة - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس الروسي يقيل مسؤولين عسكريين وأمنيين
أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أربع جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ، وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن.
وأصدر بوتين مرسوما يقضي بإعفاء عدد من المدراء في وزارتي الداخلية والطوارئ، زيادة على آخرين ينتمون إلى لجنة التحقيقات.
ويشمل المرسوم كلا من مدير وزارة الداخلية في مقاطعة أمور، ونظيره في إقليم بريمورسك، ونائب رئيس الإدارة العامة للجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة موسكو، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان.
وفي مرسوم منفصل؛ أمر بوتين بإقالة وزير الداخلية في جمهورية كومي، لواء الشرطة فيكتور بولوفنيكوف، الذي يتهم حاليا من قبل النيابة الروسية في إطار قضية تتعلق بالحصول على رشاوى.