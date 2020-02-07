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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الروسي يقيل مسؤولين عسكريين وأمنيين

الرئيس الروسي يقيل مسؤولين عسكريين وأمنيين

الرئيس الروسي يقيل مسؤولين عسكريين وأمنيين
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 07 فبراير 2020 - 02:41

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أربع جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ، وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن.

وأصدر بوتين مرسوما يقضي بإعفاء عدد من المدراء في وزارتي الداخلية والطوارئ، زيادة على آخرين ينتمون إلى لجنة التحقيقات.

ويشمل المرسوم كلا من مدير وزارة الداخلية في مقاطعة أمور، ونظيره في إقليم بريمورسك، ونائب رئيس الإدارة العامة للجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة موسكو، ورئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان.

وفي مرسوم منفصل؛ أمر بوتين بإقالة وزير الداخلية في جمهورية كومي، لواء الشرطة فيكتور بولوفنيكوف، الذي يتهم حاليا من قبل النيابة الروسية في إطار قضية تتعلق بالحصول على رشاوى.

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