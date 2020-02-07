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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب

ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب

ترامب يعلن مقتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب
هسبريس - رويترز
الجمعة 07 فبراير 2020 - 01:30

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وأضاف ترامب في بيان "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

ومضى قائلا "إن موته يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

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