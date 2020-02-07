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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يكبد نوادي القمار خسائر بالملايير
كشفت تقارير أن فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين يكبد نوادي القمار في ماكاو خسائر تقدر بملايين الدولارات.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن نوادي القمار في منطقة ماكاو التابعة للصين بدأت غلق أبوابها في إطار خطة إغلاق لمدة 15 يوما بغرض احتواء تفشي الفيروس الذي أسقط مئات الضحايا في الصين.
وأوردت "بلومبرغ" تقريرا لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني جاء فيه أن أزمة فيروس كورونا سوف تكبد الشركات الست التي تدير نوادي القمار في ماكاو خسائر تقدر بنحو 4.3 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أن حجم خسائر صناعة القمار يتوقف على الفترة التي سوف تستغرقها عملية احتواء الفيروس، نظرا لأن هذه الصناعة التي يصل حجمها إلى 36 مليار دولار في ماكاو تعتمد بشكل كبير على الزائرين الصينيين.
وجدير بالذكر أن حجم السياحة الوافدة من بر الصين الرئيسي خلال عطلة رأس السنة القمرية انخفض بنسبة 80 بالمئة، وكان ذلك قبل صدور قرار إغلاق نوادي القمار.
ونقلت "بلومبرغ" عن يو هونغ مؤسسة شركة "باسيفيك إنترميدياري" التي تعمل في مجال السياحة وترتيبات دخول نوادي القمار من الصين: "من المؤلم أننا مازلنا نضطر لدفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات الثابتة... العمل الوحيد الذي أفعله مؤخرا هو إلغاء حجوزات الفنادق ورحلات الطيران للعملاء"