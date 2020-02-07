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كُتّاب وآراء
الوظائف تتخطى سقف التوقعات في الولايات المتحدة
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال يناير بأكثر من التوقعات، وهو دليل جديد على قوة سوق العمل الأمريكية بما يعزز موقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن وقف تخفيض أسعار الفائدة، كما يعزز موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنة الانتخابات.
وذكرت وزارة العمل أن عدد الوظائف ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 225 ألف وظيفة مقابل 147 ألف وظيفة في دجنبر، وهو ما يتجاوز توقعات جميع المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6ر3%، مقابل 5ر3% في الشهر السابق، لكنه يظل قريبا من أقل مستوى له منذ نصف قرن. في الوقت نفسه ارتفع متوسط أجر العاملين بالساعة في الولايات المتحدة بنسبة 1ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تحليل بيانات الوظائف الأمريكية خلال السنوات الماضية يشير إلى أن عدد الوظائف الجديدة التي يتم إضافتها كل عام منذ وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة أقل من العام الأخير من حكم الرئيس السابق باراك أوباما حيث كانت 35ر2 مليون وظيفة، ثم وصل في عام 2017 1ر2 مليون وظيفة وفي عام 2018 بلغ 31ر2 مليون وظيفة وفي العام الماضي بلغ حوالي 1ر2 مليون وظيفة.
في الوقت نفسه فإن عدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي تجاوز متوسط العدد الشهري خلال العام الماضي حيث كان 175 ألف وظيفة. وارتفع متوسط الأجر للعاملين بالساعة بنسبة 2ر0% مقارنة بالشهر السابق وهو ما يقل قليلا عن تقديرات المحللين لكنه أعلى من متوسط الزيادة الشهرية في دجنبر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لأنه يجسد الصورة التقليدية لراعي البقر الامريكي الذي يفعل اي شيء لصالح قبيلته.
غترامب بالنسبة لغالبية الامريكان يحفظ مصالحهم و لا يهمه ان يدوس على اي كان من اجلهم.
ترامب اقنع الامريكيين انه سيفعل المستحيل و غير العادل احيانا من اجل مصلحة امريكا و الامريكيين...فهو يقول دائما..امريكا اولا و أخيرا.
ترامب يسانده اللوبي اليهودي في امريكا بكل قوته وبالإجماع وهو الامر الذي لم يحدث مع اي رئيس قبله.
ترامب تسانده كبريات الشركات الامريكية و خصوصا صناعة السيارات و الاليكتروني.
ترامب يسانده الأمريكيين المحافظين و القوميين و كل الامريكيين الذين لا يعرفون في الكرة الارضية إلا امريكا.
ترامب وضع الطبقة البورجوازية و غالبية الطبقة المتوسطة في جيبه لأنه حافظ على امتيازات الاغنياء الضريبية و حسن من مداخيل الطبقة المتوسطة و الآن جعل حتى الباحثين على العمل يميلون نحوه...
ترامب سيفوز في الانتخابات القادمة بأغلبية ساحقة...رغم انتقادات الديمقراطيين.
الملاحظ البسيط سيرى ان الديمقراطيين ليس لديهم مرشح قوي يستطيع الوقوف في وجه ترامب...