24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير: "الأوفشورينغ" رافعة لتنمية الاقتصاد المغربي (5.00)

  2. تنسيق أمني يفك لغز جريمة ذبح امرأة بدكالة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة تحتضن منطلقات وتحوّلات المدينة في العالَم الإسلامي (5.00)

  4. حملة للتبرع بالدم تنطلق برحاب "القاضي عياض" (5.00)

  5. جرائم الفساد المالي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "أهل السُّنة" يقطع الرؤوس في موزامبيق

تنظيم "أهل السُّنة" يقطع الرؤوس في موزامبيق

تنظيم "أهل السُّنة" يقطع الرؤوس في موزامبيق
هسبريس - رويترز
الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:55

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الناس يفرون أمام موجة من الهجمات في شمال موزامبيق، حيث وصف شهود حوادث قطع رؤوس وخطف جماعي وإحراق قرى وتسويتها بالأرض.

وقال مسؤولون إن الجماعات المسلحة صعدت هجماتها في إقليم كابو ديلجادو، وهو مركز تمرد إسلاموي أودى بحياة المئات منذ أن اندلعت شرارته عام 2017.

وفي الإقليم الواقع بشمال البلاد أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم؛ حيث تعمل شركتا "إكسون موبيل" و"توتال" وغيرهما.

وقال أندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن القرويين النازحين تحدثوا عن أعمال قتل وبتر أعضاء وتعذيب وتدمير محاصيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: "إنهم يتحدثون عن تعرض الرجال على وجه الخصوص للاستهداف وقطع الرؤوس، وتقارير كثيرة للغاية عن نساء وأطفال يتم اختطافهم".

ويبدو أن بعض المهاجمين قطاع طرق لكن ماهيسيتش أضاف: "هناك أيضا العنصر الخاص ببعض الجماعات التي تحركها أيديولوجية أو أفكار أخرى. إنهم أشرار للغاية ... في نشر الرعب في هذا الجزء من موزامبيق".

وأطلق المتشددون على أنفسهم اسم "أهل السنة والجماعة" عندما بدأوا شن الهجمات عام 2017.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية "مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، عبر منافذه الإعلامية، لكن لم يرد تأكيد من جهة مستقلة لوجود رابط بين التنظيم والمتشددين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - hamid الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:09
أليست هذه الجماعة أسوء من كورونا؟ فالوباء يأتي من الله والإرهاب يأتي من العباد باسم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - امازيغي الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:17
ما هذا سوى امتداد للهمجية العربية التي ذاق منها الامازيغ الامرين ابان الغزو العربي لشمال افريقيا. تعبنا من تذكير وتنبيه البربر المسلمين من خطورة هذا القوم وخطورة دعم ونشر دين واديولوجية العرب لكن لا حياة لمن تنادي. انتظروا حتى تقطع رؤوسكم وترمى في المحيط الاطلسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
3 - الفتنة الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:18
انها فرنسا الجشعة البخيلة التي تفتعل الصراعات في افريقيا لتنفرد بثروات البلدان الافريقية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - fador الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:25
هههه انتهيتم من تدنيس صورة الاسلام الحق بتلفيق كل الجرائم عليه و الان تريدون تدنيس صورة اهل السنة الذين هم الطائفة التي لا تزال على الحق كما وعد رسولنا الكريم رسول الرحمة و العدل و المساواة وووو كل ماهو جميل اما هؤلاء ليسوا الا بعض الحيوانات المفترسة تقتل و تذبح لتشبع رغباتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - محمد الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:26
أكيد كذب و بهتان لتشويه سمعة المسلمين في العالم لكن "يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين".الأمم المتحدة الصهيونية لا ترى في مأساة مسلمي الإيغور و الصهاينة في قتل الفلسطينيين و الحكام العرب في نهب و تفقير شعوبهم أي نوع من الإرهاب هههههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - le faucon DZ الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:38
اينما حل الاسلام حل الخراب و الدماء و الدموع و السبي و النهب وعمى الحزن و الكئابة و البئس و انتشرت الخرافة و الدجل و يخرج علينا اتباع هذا اللدين اللذين ليست لهم حتى الشجاعة للاعتراف بوحشية و همجية معتقدهم محاولين التنصل من تلك الجرائم بالادعاء انها من صنع امريكا و اسرائيل و ان تلك الفرق و الجمعات لا تمت للاسلام بصلة لكن هيهات لقد تبين للعالم حقيقة هاته الاديولوجية الاجرامية و انكشف وجهها القبيح الذي للطالما حاول اتباعه اخفائه و التستر عن جرائمه و فضاعاته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - مغربي قح الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:38
فين ما كاين شي غاز أو بيترول يحطو ليهم ارهابيين باسم الاسلام.اموال الغاز والبترول تأخذها أمريكا و هذه المجموعات الإرهابية كلب بيتبول لها فقط لتركيع وإرهاب اصحاب الخيرات والله اعلم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الواقعي الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:44
لاحظوا أن ان الارهاب المرادف للإسلام لدى الغرب يتواجد فقط قرب منابع البترول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - امير الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:45
انظروا إلا هؤلئك الجنود مذا يلبسون في ارجلهم، ظحك على الدقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - بدعة الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:51
الوهابية التي ظهرت في السعودية وحطمت افغانستان والصومال والعراق وسوريا ونيجيريا هاهي تزحف في مالي وموزمبيق.لديها انصار في المغرب حيث انهم "الجماعة الناجية من النار" وباقي المسلمين يتبعون البدع وقطع رؤوس الدانماركيتان نواحي مراكش لم ينسى بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - Moro الجمعة 07 فبراير 2020 - 20:55
مساكين العرب انتم شعب مسالم وتاريخكم خال من الجرائم والغزو والقتل والنهب العالم ظلمكم وتامر عليكم. انتم اغرب قوم اخرج للناس ووجودكم في ارض الامازيغ دليل قاطع على ادانتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.