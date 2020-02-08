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شجار عائلات يودي بحياة 8 أشخاص في كازاخستان
السبت 08 فبراير 2020 - 07:19
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في شجار كبير بين عائلات متخاصمة وقع جنوب كازاخستان غير بعيد عن الحدود مع قرغيستان.
وقال وزير الداخلية الكازاخستاني، ييرلان تورجومباييف، في مؤتمر صحفي عقده في نور سلطان اليوم السبت، إنه نتيجة لشجار كبير، قُتل ثمانية أشخاص في منطقة كوردي بمنطقة زامبيل ( جنوب).
ووفقا لذات المصدر، أصيب 40 شخصا آخرين، من بينهم عناصر الأمن، شرطيان منهم أصيبا بطلقات نارية.
وأضاف الوزير إن النزاع بين قبيلتين شارك فيه نحو300 شخص، استخدموا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء والحجارة، مشيرا الى أن الشجار شمل قرى أوكاتي بولانباتير بمنطقة زامبيل.
وخلال أعمال الشغب، تضرر، حسب المصدر، أكثر من 30 منزلا و15 مركز تسوق و23 سيارة، مشيرا الى أنه جرى اعتقال 47 شخصا، وتم حجز أسلحة نارية.