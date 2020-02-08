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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"

أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"

أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 08 فبراير 2020 - 22:35

أعربت الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية، إيريكا تشوسانو، عن استعداد واشنطن لدعم حوار مباشر جديد بين القيادات الفلسطينية والعربية، التي عارضت خطة السلام الأمريكية التي تُعرف بـ"صفقة القرن" والقيادات الإسرائيلية، تمهيداً لتسوية دائمة تضع حداً لما يتعرض له الفلسطينيون والإسرائيليون من معاناة منذ عقود.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معها صحيفة "الشرق الأوسط" خلال مشاركة تشوسانو مع مسؤولين أمريكيين، في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نُظم في تونس يوم الخميس الماضي بمشاركة 30 دولة، تحت عنوان "ازدهار أفريقيا".

وقالت تشوسانو، في المقابلة التي نشرت السبت: "الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي هذه الرؤية إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى تعزيز التقدم التاريخي القائم بالفعل في مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة. والأمر الآن متروك للقادة لاتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة لإنهاء الجمود السياسي، والبدء في مفاوضات مباشرة، وجعل السلام الدائم والازدهار الاقتصادي حقيقة واقعة. لقد تلقينا بالفعل رسالة من الحكومة الإسرائيلية توافق فيها على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس هذه الرؤية، وإعطائها فرصة لمدة أربع سنوات".

وعن الوضع في ليبيا، قالت تشوسانو: "إننا نقف مع الشعب الليبي في سعيه إلى بناء مستقبل آمن وخالٍ من التدخل الأجنبي. يتعيَّن على الجهات الخارجية أن تتوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والالتزام بالتعهدات التي تم التقدم بها في مؤتمر برلين".

وأضافت "نحن ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق حوار سياسي بين الليبيين. تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف الليبية على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار".

وعن إيران، قالت الناطقة الأمريكية: "لا تزال حملة الضغط الأمريكية القصوى المبنية على ممارسة الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والردع العسكري الموثوق، مستمرة".

وتابعت " لقد بيَّنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه ويتصرَّف كدولة طبيعية، أو يخاطر باستمرار عزلته الدبلوماسية عن بقية العالم".

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