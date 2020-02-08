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الرئيسية | خارج الحدود | وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي بسبب "كورونا"

وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي بسبب "كورونا"

وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي بسبب "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 08 فبراير 2020 - 19:50

قدم وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو اعتذارا لحكومة إمارة دبي بعد تصريحه الذي صدر قبل أيام، وقال فيه إن امرأة فلبينية ماتت في دبي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت إن الوزير الفلبيني قدم اعتذارا عن "الإرباك والقلق اللذين تسبب فيهما بإعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا الجديد".

وكانت السلطات الإماراتية نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة المرأة في دبي بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس الماضي إن "المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بالفيروس الجديد".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "المصابين من الصين والفلبين وهما تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة".

وشددت الوزارة "على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض".

وتابع البيان: تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - N.H السبت 08 فبراير 2020 - 20:10
حتى الفلبينيين يشبهون الصينيين في أكلهم الأشياء المقززة و إنعدام النظافة يجب تشديد الرقابة عليهم
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2 - CASACOURONA السبت 08 فبراير 2020 - 20:30
فعلا توفت امرأة بهد الفيروس ولكن الامارات خافت من مصالحها واقتصادها ان يثأثر بهاذ الفيروس القاتل فسارعت لتطويق المشكل
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9
3 - m touzani السبت 08 فبراير 2020 - 20:33
la plupart des phillipinos travaillant au dehors de leurs pays sont des infirmières des laboratoriens, des docteurs. et il ya ceux qui travaillent comme des bonnes , des nanny etc. mais poster une photo raciste comme s'il n'ya pas assez de photos dans vos archives pour présenter un citoyen du philippine est une honte et un fais raciste de votre magazine.
.
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5
4 - رشيد اسبانيا السبت 08 فبراير 2020 - 20:36
لا يمكن في الصين كل اليوم يموت فقط مبين 50 و 60 اظن اكثر . الصين اذا أخبرت العالم بهذا الوباء اداً حتى وصل السيل الزبى،
حاليا في الصين ( 34656 حالة، و 723 متوفي)
وكذلك العدد والخطر والعدوى عبر العالم في ارتفاع!
وهنا ارقام بعض الدول:
اليبان (86 حالة)
سنغافورة ( 33 حالة)
طايلوند ( 23 حالة)
ألمانيا (13)
فرنسا (11)
الإمارات (7 حالات)
الجارة الشمالية (1 حالة)
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