وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي بسبب "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

قدم وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو اعتذارا لحكومة إمارة دبي بعد تصريحه الذي صدر قبل أيام، وقال فيه إن امرأة فلبينية ماتت في دبي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت إن الوزير الفلبيني قدم اعتذارا عن "الإرباك والقلق اللذين تسبب فيهما بإعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا الجديد".

وكانت السلطات الإماراتية نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة المرأة في دبي بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس الماضي إن "المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بالفيروس الجديد".

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "المصابين من الصين والفلبين وهما تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة".

وشددت الوزارة "على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض".

وتابع البيان: تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.