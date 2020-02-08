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كُتّاب وآراء
فرنسا ترصد إصابة 5 بريطانيين بـ"فيروس كورونا"
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أن بريطانيا عائدا من سنغافورة نقل عدوى فيروس كورونا الجديد إلى خمسة من مواطنيه؛ انضم إليهم في منتجع بمنطقة "الآلب" الفرنسية.
وأوضحت الوزيرة أن البريطاني المصاب أقام، قبل عودته إلى المملكة المتحدة، بمنطقة "كونتامين مونجوا"، وانضم إلى مجموعة من 11 بريطانيا تم رصد وجود الفيروس في صفوفهم، لدى أربعة كهول وطفل، وأودعوا المستشفى ليلة السبت.
وأكدت المسؤولة أن "حالتهم الصحية لا تشير الى أي خطورة، والستة الباقون أودعوا المستشفى من باب الاحتياط". وأعلنت السلطات أنها ستغلق مدرستين لإجراء عملية فحص للمؤسستين؛ لأن الطفل البريطاني المصاب درس فيهما.
وتجري السلطات الصحية في فرنسا وسنغافورة تحقيقا واسعا لمعرفة مصدر هذه العدوى، والتثبت من احتمال إصابة أشخاص آخرين في البلدين.
وبذلك يرتفع إلى 11 عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا، منذ 24 يناير الماضي، ولا يزال ستة مصابين آخرين، معظمهم صينيون، في المستشفى ومعظمهم في حالة جيدة، حسب السلطات.