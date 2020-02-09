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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يقتل 805 أشخاص في الصين
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس "سارس".
وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص في أقل من شهرين بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر دجنبر.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" أن فيروس "سارس" الذي انتشر بين عامي 2002 و2003 كان قد تسبب في وفاة 774 شخصا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بـ"سارس في الصين.